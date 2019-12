Prime Macron : seules 30% des entreprises envisagent de la verser en 2020

En 2019, les entreprises étaient pourtant 73% à vouloir participer au versement de cette prime exceptionnelle à leurs salariés.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La tendance s'est renversée pour la prime Macron... Alors que les trois quarts des entreprises avaient affirmé vouloir jouer le jeu de cette prime exceptionnelle, née du mouvement des "Gilets jaunes", en 2019, 70% d'entre elles n'envisagent désormais plus de la verser à leurs salariés en 2020, d'après les chiffres communiqués par le cabinet de conseil en ressources humaines Mercer au 'Monde'.

Selon l'enquête, seules 29% réfléchiraient ainsi à l'octroyer et 1% n'a pas souhaité se prononcer. Toutefois, "il faut rester prudent, ce n'est que le tout début du mouvement social et les négociations annuelles obligatoires ne sont pas terminées", a affirmé Bruno Rocquemont, directeur du département gestion des talents chez Mercer au journal.

2,2 milliards d'euros de primes versés

D'autant plus qu'entre la fin 2018 et mars 2019, seules 20% des entreprises du privé (soit plus de 400.000 établissements) ont versé une prime exceptionnelle, alors que 73% d'entre elles envisageaient de l'octroyer. Au total, quelque 5,5 millions de salariés ont reçu ce coup de pouce de leur employeur, d'un montant moyen de 400 euros, soit 2,2 milliards d'euros de primes versés, selon le bilan définitif communiqué par Matignon en mai dernier.

Pour rappel, ce dispositif permet au salarié et à l'employeur d'être exonéré de l'ensemble des cotisations et contributions sociales et d'impôt sur le revenu, dans la limite de 1.000 euros.

Prime reconduite mais rabotée

Dans le détail, 59,1% des entreprises de plus de 2.000 salariés l'avaient accordée à leurs salariés, avec un montant moyen de 377 euros entre décembre 2018 et mars 2019. Étonnamment, les plus petites entreprises (14,3%), qui comptent moins de 10 salariés, étaient celles qui avaient versé le montant moyen le plus élevé : 560 euros par salarié.

Par ailleurs la prime Macron a bien été reconduite. Le texte a été adopté définitivement le 3 décembre dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2020. Mais les conditions d'octroi vont se durcir par rapport aux mesures prises en sortie de crise des "Gilets jaunes". Le nombre de salariés à en bénéficier devrait ainsi être considérablement réduit...