Prévisions 2024 : vers un nouveau paradigme ?

(Boursier.com) — Xavier Baraton, Directeur mondial des investissement chez HSBC AM et Olivier Gayno Directeur France des investissements chez HSBC AM France tracent les grandes lignes de leurs anticipations pour 2024, alors que les conditions monétaires et de crédit se sont sensiblement resserrées. "Cela a pour effet de freiner l'inflation, mais risque aussi de mettre à mal d'autres variables économiques..."

Nouveau paradigme : "Nous sommes entrés dans un nouveau régime économique caractérisé par un resserrement monétaire et une politique budgétaire plus active... Cela se traduit par des dynamiques macroéconomiques différentes, ainsi que par une inflation et des taux d'intérêt plus élevés qu'au cours de la décennie précédente". Compte tenu du risque de récession accru, HSBC AM se positionne dans l'optique d'une croissance défensive.

Chez HSBC Asset Management (HSBC AM), "nous considérons que les économies mondiales et les marchés financiers se retrouveront probablement face à "conflit de (taux) d'intérêt" en 2024. Les conditions monétaires et de crédit se sont durcies depuis que la Réserve fédérale américaine a commencé à relever ses taux d'intérêt en mars 2022, accentuant ainsi le risque de ralentissement de la croissance dans les 12 prochains mois, un scénario auquel les marchés ne sont peut-être pas complètement préparés"...

Résistance avérée

La croissance économique a bien résisté en 2023, grâce une épargne des ménages très importante et à la bonne tenue des bénéfices des entreprises dans certains secteurs. La désinflation devrait se poursuivre dans les économies occidentales en 2024. Aux États-Unis, l'inflation pourrait même tomber à 2% vers la fin 2024 ou début 2025.

"Nous pensons que l'inflation retrouvera un niveau plus proche de l'objectif des banques centrales au cours de l'année 2024... La Fed devrait baisser une première fois ses taux au deuxième trimestre 2024 et poursuivre sur sa lancée tout au long de l'année, potentiellement dans des proportions plus importantes que prévu par les marchés. Nous pensons également que la Banque centrale européenne (BCE) emboîtera le pas de la Fed et que la Banque d'Angleterre (BoE) en fera de même, mais avec une longueur de retard".

"Néanmoins, nous anticipons également quelques vents contraires... La poursuite de la désinflation se fera probablement au détriment de l'emploi tandis que l'épuisement de l'épargne des ménages, le durcissement des conditions de crédit et la dégradation des profits des entreprises sont autant d'éléments qui laissent entrevoir une possible récession en 2024 aux Etats-Unis et en Europe" estiment encore les spécialistes...

Un nouveau paradigme

"Le durcissement rapide des conditions monétaires et de crédit laisse penser que nous sommes sur le point d'entrer dans un nouveau paradigme de marché, qui, à terme, sera probablement caractérisé par des taux d'intérêt autour de 3% et des rendements obligataires de l'ordre de 4%, et ce en raison de trois grands facteurs :

Un monde multipolaire et un ordre mondial de plus en plus fragmentés, avec pour conséquence la fin de l'hyper-mondialisation... Des politiques budgétaires plus volontaristes, sous l'effet des priorités politiques, des préoccupations sociales et du creusement des inégalités. Des politiques de lutte contre le changement climatique et de promotion de la transition vers la neutralité carbone.

"Dans ce contexte, nous anticipons à long terme une volatilité des coûts de production accrue, une inflation structurellement plus forte et des taux d'intérêt durablement plus élevés. D'autre part, les phases de ralentissement économique risquent de devenir plus fréquentes, car les banques centrales auront plus de mal à stimuler les économies face aux pressions inflationnistes".

Confrontés à l'évolution de la situation économique lors des 12 à 18 prochains mois, les investisseurs devraient suivre de plus près les résultats des entreprises, le débat actuel sur le niveau du taux d'intérêt "neutre", ainsi que les tendances en matière de productivité et d'emploi...

Positionnement dans l'optique d'une " croissance défensive "

Au vu des prix de marché actuels, les investisseurs continuent à anticiper un atterrissage en douceur et semblent faire fi du risque de récession accru... Dans ce contexte, nous nous positionnons dans l'optique d'une croissance défensive, favorisant les actifs de qualité, notamment sur les marchés obligataires.

Le ralentissement de l'économie mondiale et de l'inflation est de nature à soutenir les emprunts d'État. En revanche, il devrait peser sur les actions des marchés développés. "Par conséquent, nous décelons de belles opportunités dans certains segments du marché obligataire comme le marché des bons du Trésor américain, certains marchés obligataires en Europe, les obligations d'entreprises investment grade et les marchés de titrisation".

Le marché US en question

"Nous sommes prudents à l'égard des actions américaines en raison des prévisions de croissance des bénéfices pour 2024 que nous trouvons ambitieuses et de leurs multiples élevés au regard de la valorisation des emprunts d'État... Les actions européennes semblent relativement sous-évaluées dans l'ensemble, ce qui suggère que leur potentiel de baisse est limité à moins qu'une récession survienne. Les actions japonaises pourraient surperformer celles des autres marchés développés en raison de leur valorisation attrayante, de l'abandon de la politique monétaire non conventionnelle et du dynamisme de l'économie japonaise" poursuivent les analystes.

Les tendances idiosyncrasiques observées dans les marchés émergents justifient également une approche sélective axée sur les fondamentaux des entreprises, la visibilité sur les résultats et la prise en compte des risques spécifiques. Historiquement, les actions émergentes ont le vent en poupe lorsque la Fed baisse ses taux d'intérêt. Si, comme prévu, la Fed baisse ses taux en 2024, les obligations de l'Inde et du Mexique et les actions chinoises sont des actifs à considérer...

L'Asie en vue

Poussée par plusieurs facteurs économiques, l'Asie devrait rester une source de diversification pour les investisseurs l'année prochaine. L'Inde s'est redressée après la pandémie et devrait une nouvelle fois être l'une des économies les plus dynamiques au monde tandis que le Japon devrait mettre un terme à sa politique de taux négatifs. En Chine, le soutien de l'État devrait permettre à la croissance d'avoisiner les 5% cette année avant de fléchir à 4,5% en 2024...

Les actions asiatiques devraient donc profiter d'une croissance plus forte que dans le reste du monde, d'autant qu'elles continuent de bénéficier de valorisations attractives et la stabilisation de leurs bénéfices devrait jouer en leur faveur l'an prochain. De la même manière, l'année 2024 s'annonce également comme un bien meilleur cru pour les obligations d'entreprises asiatiques.

En résumé, la hausse des taux d'intérêt implique un risque de fléchissement de la croissance en 2024, auquel les marchés ne sont pas préparés. "À plus long terme, nous pensons que le monde se dirige vers un "nouveau paradigme", avec une inflation et des taux d'intérêt quelque peu supérieurs à ceux des années 2010. Cet environnement nous incite désormais à adopter une approche "défensive" dans le cadre de notre stratégie d'investissement"...