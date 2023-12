Prévisions 2024 : quelles perspectives pour les actions ? (Vontobel)

Risques balisés

(Boursier.com) — Selon Matthew Benkendorf, CIO de la boutique Quality Growth, Vontobel AM, les investisseurs seront confrontés à des risques persistants en 2024 : L'économie pourrait se diriger vers une récession, le consommateur américain est sous pression, les bénéfices des entreprises devraient s'affaiblir et la géopolitique pourrait devenir une variable plus influente. Malgré ces risques, certains investisseurs s'attendent à ce que l'économie continue de résister...

Selon nous, des opportunités peuvent encore être trouvées dans les secteurs de la santé, de la consommation de base et de la technologie. Si l'IA a été un moteur important pour le rendement des actions dans le secteur technologique cette année, nous pensons que l'enthousiasme pour les entreprises qui peuvent bénéficier de l'IA générative doit s'accompagner d'une discipline stricte en matière d'évaluation.

Les entreprises durables et de haute qualité, peu sensibles à l'inflation et offrant des perspectives de croissance des bénéfices prévisibles, peuvent être plus attrayantes que les obligations, dont les rendements sont pourtant aujourd'hui plus élevés. En outre, il existe toujours des opportunités aux États-Unis, qui restent un terrain dynamique pour la création de nouvelles entreprises...

Risque 1 : L'économie se dirige vers un ralentissement

La récession tant prédite ne s'est pas produite aux États-Unis en 2023, mais les décalages longs et variables entre les mesures de politique monétaire et leurs effets sur l'économie indiquent la possibilité d'un ralentissement l'année prochaine, en particulier lorsqu'il est associé à une baisse de l'épargne des consommateurs et à une explosion du déficit budgétaire fédéral.

Bien que la Fed - et d'autres banques centrales - aient suspendu les hausses de taux d'intérêt, il existe un risque que les taux restent élevés plus longtemps que ne le prévoient les investisseurs... L'inflation a diminué, bien qu'il soit plus difficile d'atteindre le taux cible de 2% de la Réserve fédérale. L'inflation pourrait devenir plus volatile, ce qui entraînerait une variabilité des taux d'intérêt. Cela pourrait avoir un impact sur les bénéfices des entreprises, qui doivent faire face à des augmentations de salaires et à des coûts de financement plus élevés, ainsi qu'à des contraintes d'approvisionnement et à des questions d'ordre national et géopolitique. Les chocs exogènes sont un autre risque omniprésent qui pourrait conduire à un ralentissement plus important de l'économie. Malgré cela, certains investisseurs semblent s'attendre à une résistance économique continue et à une baisse des taux d'intérêt...

Risque no 2 : Les dépenses des consommateurs américains sont sous pression et les bénéfices des entreprises devraient s'affaiblir

Le consommateur américain est resté résilient et, compte tenu des tensions actuelles sur le marché du travail, il n'est pas surprenant que la consommation ait été bonne jusqu'à présent. Toutefois, la situation est devenue plus complexe et il faudra du temps pour démêler les indicateurs physiques tels que le trafic et les dépenses en magasin des achats en ligne.

À mesure que la pression sur les consommateurs s'accroît, les entreprises devront peut-être trouver de nouveaux moteurs de croissance pour leurs bénéfices, qui ont résisté en 2023, mais qui subiront une pression accrue sur les marges.

Risque 3 : La géopolitique et les élections américaines pourraient être des variables plus influentes

Les conflits géopolitiques mondiaux n'ont pas eu d'impact négatif sur les marchés en 2023, mais l'incertitude et l'inquiétude croissantes finissent par se répercuter sur le sentiment des investisseurs, ce qui peut avoir un impact sur les prix des actifs. En outre, les événements géopolitiques prolongés peuvent avoir des conséquences réelles sur le fonctionnement des entreprises à l'échelle mondiale.

Leur impact sur les marchés dépend de facteurs tels que les valorisations et la disponibilité de rendements sans risque. À l'aube de 2024, alors que les marchés boursiers et les taux d'intérêt sont plus élevés qu'il y a un an, nous pensons que la géopolitique pourrait être une variable plus importante.

Elections américaines en vue

Aux États-Unis, la volatilité habituellement présente lors des cycles électoraux pourrait être exacerbée en 2024 par la lutte entre deux candidats principaux polarisant l'opinion publique. Les administrations sortantes font souvent des cadeaux fiscaux ou mettent en oeuvre des mesures de relance budgétaire positives pendant les années électorales, mais de telles mesures semblent peu probables l'année prochaine.

La hausse des taux d'intérêt pourrait renforcer la pression en faveur d'une plus grande discipline budgétaire...

La technologie, les soins de santé et les biens de consommation de base restent les pierres angulaires

Un petit groupe de grandes capitalisations - les " Magnificent Seven " - a dominé les marchés américains cette année. Bien que ces sociétés aient affiché de bons fondamentaux, elles sont loin d'être homogènes. Certaines d'entre elles connaîtront une croissance forte et continue, malgré leur taille et leur succès actuels. Si nous pensons que certaines de ces sociétés que nous détenons en portefeuille sont correctement valorisées, nous doutons que ces sept sociétés puissent générer une performance globale stable sur le long terme. En outre, il existe d'autres valeurs exceptionnelles sur le marché...

"Nous continuons à trouver des opportunités dans les secteurs de la santé et de la consommation de base qui sont sous-estimés par le marché et qui offrent des taux de croissance visibles et persistants, même dans un environnement plus incertain. Le secteur de la consommation de base aux États-Unis est particulièrement attrayant. Nous avons également été plus dynamiques dans l'amélioration de nos portefeuilles en termes de qualité et de potentiel de rendement dans les secteurs de la consommation discrétionnaire et des produits industriels. Dans le secteur technologique, nous préférons les sociétés leaders sur le marché, bien que nous soyons conscients qu'une grande partie du secteur sera confrontée à des défis réglementaires accrus".

L'IA pour moteur

L'IA a été un moteur important pour les rendements des actions dans le secteur technologique cette année. Les investisseurs se sont concentrés sur les entreprises les plus exposées à l'IA ainsi que sur la hausse spéculative. Bien que cela soit logique, la quantification de l'impact à moyen terme de l'IA à ce stade précoce est par nature moins prévisible, et les fluctuations des résultats peuvent avoir un impact significatif sur les attentes de chaque entreprise. En ne distinguant pas le niveau de certitude concernant les avantages à long terme, les marchés ont récompensé de manière disproportionnée certaines entreprises par rapport à d'autres...

Lorsque nous évaluons l'impact de l'IA générative, nous nous concentrons sur les cas d'adaptation facilement réalisables aujourd'hui... "Plusieurs de nos positions technologiques ont intégré de nouvelles capacités d'IA générative dans leurs gammes de produits, ce qui leur permet de tirer parti de leurs forces existantes pour générer une croissance de leurs bénéfices plus durable".

L'enthousiasme pour les entreprises pouvant bénéficier de l'IA générative doit s'accompagner d'une discipline stricte en matière d'évaluation. Il existe également une différence en ce qui concerne la certitude d'atteindre l'augmentation estimée des bénéfices générés par l'IA pour chaque entreprise...

Les défis à venir pour l'Europe

L'Europe est confrontée à des taux d'intérêt plus élevés, à un environnement énergétique difficile et à une faible reprise en Chine, un partenaire commercial important. Bien que l'Europe ait adopté des mesures de relance dans le cadre de la NextGenEU, celles-ci sont bien moins importantes que celles mises en oeuvre aux États-Unis.

Malgré cela, certains gouvernements européens cherchent à réduire l'ampleur des déficits budgétaires, qui ont pu être dépassés grâce aux règles établies pendant la pandémie de Covid. À l'horizon 2024, le resserrement budgétaire, conjugué aux effets retardés des précédents resserrements monétaires, annoncent une situation difficile. Et ce, sans prendre en compte le risque d'escalade géopolitique, qui pourrait entraîner une hausse des prix de l'énergie. 2024 devrait être une nouvelle année difficile pour l'Europe en termes de croissance du PIB. Toutefois, les valorisations partent d'un niveau bas et, bien que la croissance des bénéfices soit également susceptible d'être faible, il devrait y avoir des poches d'entreprises européennes résistantes, à savoir celles dont les moteurs de croissance structurels peuvent être maintenus en dépit de la faiblesse de la macroéconomie.

La reprise chinoise va se poursuivre...

Les actions américaines sont actuellement évaluées de manière optimiste, tandis que les actions des marchés émergents sont moins chères mais comportent plus de risques, en particulier dans les économies dominantes comme la Chine. Le redressement de la Chine après les effets du Covid a été difficile et décevant par rapport à de nombreuses autres économies. Il faut du temps pour modifier les comportements et les habitudes de consommation d'une population aussi nombreuse, mais nous pensons que cela se fera progressivement dans des secteurs tels que le commerce de détail et le logement.

Les préoccupations politiques et géopolitiques ont également pesé sur les rendements des marchés. La Chine s'efforce désormais de se présenter comme un lieu sûr pour les entreprises et les capitaux étrangers, ce qui est généralement considéré comme positif. Nous examinons de très près nos participations en Chine et les évaluons par rapport à d'autres entreprises ailleurs dans le monde afin de nous assurer que nous investissons dans les meilleures sociétés, indépendamment de leur localisation ou de leur secteur d'activité.

Trouver la qualité malgré le contexte

Les entreprises de haute qualité, durables, dotées d'une protection contre l'inflation et de possibilités de croissance prévisible des bénéfices peuvent être plus attrayantes que les obligations, dont les rendements sont aujourd'hui pourtant plus élevés. En outre, nous continuons à trouver des opportunités aux États-Unis. Ce dynamisme n'est pas seulement visible dans les nouvelles petites entreprises, mais aussi dans la croissance des grandes sociétés qui deviennent des championnes mondiales, en particulier dans le secteur de la technologie.