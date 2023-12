Prévisions 2024 : Où va la Chine ?

Les mesures de relance de la croissance n'auront qu'un effet temporaire si elles ne sont pas associées à des réformes fondamentales.

(Boursier.com) — Après une stagnation inattendue au deuxième trimestre, l'économie chinoise se redresse enfin !.... Le taux d'épargne des ménages semble vouloir revenir à son niveau tendanciel et la croissance des ventes au détail retrouve des couleurs, grâce à une solide progression des revenus réels et à des politiques macroéconomiques favorables. Et surtout, les autorités ont approuvé des dépenses supplémentaires au niveau national et local, financées par le déficit, notamment une tranche supplémentaire de 0,8% du PIB consacrée aux infrastructures, estime Homin Lee, Stratège macro senior chez Lombard Odier. "Nous tablons dorénavant sur une croissance de 5,3% en 2023 et de 4,7% en 2024. Une reflation modérée de 2% semble probable en 2024, soutenue par une politique monétaire favorable qui engendrera une nouvelle baisse des ratios de réserves obligatoires des banques" poursuit Homin Lee. "Ces mesures ne modifient pas les perspectives à long terme du pays de manière significative... Contrairement au pessimisme ambiant, nous pensons que des réformes pourraient améliorer ces perspectives. Le vieillissement de la population chinoise est quasiment aussi rapide que dans les autres pays émergents".

Réforme des retraites sur la table

"Le faible taux d'urbanisation du pays suggère une grande marge de manoeuvre pour doper la croissance à moyen terme, en accueillant un plus grand nombre de travailleurs dans les villes les plus productives", poursuit le spécialiste... Une hausse de l'âge de la retraite (actuellement 60 ans pour les hommes, moins pour les femmes) pourrait atténuer les conséquences budgétaires du vieillissement de la population...

L'endettement élevé pourrait être géré par une restructuration progressive, incluant notamment un "filet de sécurité" pour le secteur bancaire et le maintien d'une inflation en territoire positif. Le gouvernement pourrait accélérer la libéralisation financière et renforcer le rôle des marchés dans l'allocation des ressources économiques, estime encore Homin Lee... "De telles réformes semblent toutefois peu probables à court terme, notamment en raison du conservatisme de Pékin et de ses autres priorités politiques... La levée des restrictions sur les droits de résidence des travailleurs migrants dans les grandes villes a ralenti, en partie afin de stimuler le développement des provinces intérieures plus pauvres. Après un vif rejet par la population, les mesures visant à augmenter l'âge de la retraite et à introduire une taxe foncière ont été retardées".

Mesures attendues

"Les autorités donnent la priorité à la stabilité du yuan aux dépens d'un cadre de reflation plus vigoureux et plus crédible, où la monnaie serait plus faible, car elles envisagent un outil de financement mondial en yuan capable de remplacer le dollar américain", souligne le spécialiste...

"En l'absence de tout paquet de réformes structurelles convaincant, il pourrait être difficile de mettre fin au pessimisme généralisé qui caractérise les perspectives chinoises de long terme. De nouvelles mesures favorables au marché sont une possibilité, allant d'un soutien sporadique au marché des actions à une nouvelle initiative diplomatique en faveur d'une détente - aussi limitée soit-elle - avec les Etats-Unis... Ces mesures pourraient temporairement doper la confiance du marché, mais il est peu probable qu'elles renversent le ralentissement progressif de la croissance, qui devrait atteindre 2% à 3% sur les dix prochaines années".

Le FMI plus optimiste

En attendant, le Fonds monétaire international a revu à la hausse le mois dernier ses prévisions de croissance pour la Chine en 2023 et 2024 et table désormais sur une hausse du produit intérieur brut chinois de 5,4% cette année et 4,6% l'an prochain...

Le FMI prévoit que la croissance mondiale restera lente, à 3,0% en 2023 et 2,9% en 2024. Les écarts se creusent entre les pays et régions et il devient plus difficile pour certains d'améliorer leur niveau de vie. https://t.co/6vuu5iskRT pic.twitter.com/18vItOPGbs — FMIactualites (@FMIactualites), via Twitter

"La Chine est en mesure d'atteindre une croissance économique de 5% en 2024", a déclaré pour sa part Wang Yiming, conseiller auprès de la Banque populaire de Chine (BPC).

La deuxième économie mondiale devrait enregistrer une croissance de son produit intérieur brut de 5% l'année prochaine si les investissements augmentent de 4%-5%, la consommation de 6%-7% et si les exportations se redressent, a-t-il déclaré lors du dernier forum économique qui s'est déroulé à Pékin.

La Chine peut renforcer son soutien à l'économie au regard du service de la dette relativement faible du gouvernement central, tandis que les prix à la consommation sont bas, a-t-il poursuivi...

L'inflation sous contrôle

Les derniers chiffres publiés ce mois-ci ont montré que les prix à la consommation en Chine avaient reculé en novembre de 0,5% sur un an, soit le rythme plus rapide depuis trois ans... Selon Wang Yiming, la Chine pourrait être en mesure de réduire ses taux d'intérêt si la perspective d'une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine l'an prochain se confirme. L'écart encore important des taux entre les deux pays et les inquiétudes concernant l'impact sur les banques pourraient cependant constituer un défi...

Lors de la conférence annuelle Central Economic Work, qui s'est tenue les 11 et 12 décembre, les dirigeants chinois se sont engagés à ajuster leur politique afin de soutenir la reprise économique l'an prochain. Pékin a prévu d'atteindre cette année une croissance du PIB de 5%...