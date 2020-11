Présidentielle : Trump prévoit des rassemblements pour contester les résultats

Depuis l'annonce samedi de la victoire du candidat démocrate Joe Biden, le président sortant n'a donné aucune indication suggérant qu'il était prêt à concéder la défaite.

(Boursier.com) — Donald Trump ne veut pas en rester là... Celui qui occupe la Maison blanche depuis quatre ans prévoit d'organiser une série de rassemblements destinés à contester les résultats de l'élection présidentielle aux Etats-Unis et à rassembler les soutiens derrière les batailles engagées devant les tribunaux.

Le porte-parole de la campagne du président républicain sortant, Tim Murtaugh, n'a pas indiqué quand seraient organisés ces meetings - une marque de fabrique de Donald Trump qui a multiplié les larges rassemblements durant les derniers jours de la campagne électorale.

Le succès de Biden pas reconnu

Donald Trump a mis sur pied des équipes en vue d'un nouveau décompte dans plusieurs Etats et va chercher à étayer ses accusations sans fondement selon lesquelles le vote a été l'objet d'une fraude.

Des représentants électoraux ont indiqué n'avoir constaté aucune irrégularité importante. La campagne Trump n'a pour l'heure fourni aucun élément démontrant une activité illégale.

Joe Biden a 4 millions de votes en plus

Joe Biden est crédité de plus de 4,1 millions de votes populaires de plus que Donald Trump à l'échelle nationale. Il pourrait aussi recueillir plus de 300 voix au Collège électoral, bien au-delà de la majorité de 270 grands électeurs nécessaire pour être désigné président.

Après avoir délivré samedi soir un message d'unité et de conciliation depuis Wilmington dans l'Etat du Delaware, la ville où il réside, Joe Biden a travaillé dimanche avec ses conseillers sur la marche à suivre pour mettre sous contrôle la crise sanitaire du coronavirus et l'impact économique de celle-ci, en amont de son investiture programmée le 20 janvier.