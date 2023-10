Présidentielle : Javier Milei, le candidat qui veut "dollariser" l'Argentine

Le candidat ultraradical veut faire brûler la Banque centrale argentine et a récemment comparé le peso à un exrément.

(Boursier.com) — L 'Argentine deuxième économie d'Amérique du sud après le Brésil, votera dimanche aux élections présidentielles avec pour candidat principal un "outsider" radical, l'ultraradical Javier Milei, en pole position pour gagner, même s'il devra probablement faire face à un second tour.

Javier Milei, 52 ans, symbolise la colère des électeurs argentins face à une inflation qui pourrait atteindre 200% cette année. L'augmentation du niveau de pauvreté et la baisse du peso effacent la valeur réelle des salaires et de l'épargne des ménages. Nombreux sont ceux qui blâment l'élite politique et se tournent vers un candidat aux idées drastiques. Javier Milei a critiqué la Chine et s'est engagé à "incendier" la banque centrale, à privatiser les entités du secteur public et à dollariser l'économie. Il se dit par ailleurs opposé à l'avortement et "antiféministe".

Céréales, lithium...

L'Argentine est l'un des principaux exportateurs mondiaux de céréales, mais aussi le quatrième producteur de lithium pour batteries électriques. Son offre de pétrole et de gaz de schiste attire par ailleurs l'intérêt de l'Asie vers l'Europe.

Mais le pays est également le plus grand débiteur - et de loin - du Fonds monétaire international (FMI), avec un programme de prêts de 44 milliards de dollars, ainsi que d'énormes dettes internationales auprès des détenteurs d'obligations et une importante ligne de swap de devises avec la Chine.

Dollariser l'Argentine ?

Pour redresser la barre, Javier Milei propose donc une dollarisation du pays. L'idée est de remplacer totalement sa monnaie par le dollar américain. "Le Panama, le Salvador ou l'Equateur sont des pays dollarisés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de monnaie propre et utilisent le dollar américain. Le Monténégro utilise quant à lui l'euro (le terme 'euroisé' n'est pas fréquemment utilisé), explique dans une note le cabinet Asterès. En adoptant le dollar, la banque centrale d'Argentine (qui deviendrait inutile et que le candidat Javier Milei propose d'ailleurs de supprimer) ne pourrait plus créer de monnaie, ce qui mettrait un coup d'arrêt à la hausse de la quantité de monnaie et donc de l'inflation". Asteres estime d'ailleurs que cette méthode n'est pas la bonne, puisqu'elle pourrait provoquer le mal inverse, la déflation, et entraînerait pour Buenos Aires la fin de toute capacité à mener une politique monétaire autonome.

L'influence de Javier Milei se fait déjà sentir en Argentine. Début octobre, en comparant la monnaie locale, le peso, à un excrément, il a provoqué la panique sur le marché des changes et fait chuter la devise, qui a dépassé le seuil symbolique de 1 dollar pour 1.000 pesos, contre 880 pesos avant son intervention.