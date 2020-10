Présidentielle américaine : plus de 50 millions d'électeurs ont déjà voté

Plus de 35 millions de personnes ont déjà voté par correspondance et plus de 15 millions en personne, selon le dernier comptage du US Elections Project de l'Université de Floride.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Record battu ! Plus de 50 millions d'Américains ont déjà voté pour l'élection présidentielle du 3 novembre, qui oppose Joe Biden à Donald Trump, selon le dernier comptage dévoilé ce vendredi du US Elections Project de l'Université de Floride.

Ce chiffre n'avait jamais atteint à ce stade de l'échéance électorale, alors qu'une trentaine d'Etats américains permettent aux électeurs de faire entendre leur voix jusqu'à 50 jours avant la date officielle du scrutin. À titre de comparaison, pour la présidentielle de 016, le nombre de votes anticipés enregistrés à la même période était de 5,7 millions.

Dans le détail, plus de 35 millions de personnes ont déjà voté par correspondance et plus de 15 millions en personne, selon le site spécialisé dans le système électoral des Etats-Unis. Ce record s'inscrit dans un contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, qui a provoqué un recours massif au vote anticipé et au vote par courrier.

Une participation record d'environ 150 millions d'électeurs ?

Pour rappel, le président républicain sortant avait semé la confusion et exprimé sa défiance à l'égard du vote postal. Sans preuves à l'appui, le camp de Donald Trump avait en effet dénoncé une démarche susceptible de "truquer" les résultats et avait promis que ses électeurs se déplaceraient en masse le 3 novembre.

Face à ce niveau élevé de vote par anticipation, Michael McDonald, le professeur à l'Université de Floride qui administre l'US Elections Project, a prédit une participation record d'environ 150 millions d'électeurs, soit un taux de 65% qui serait le plus élevé aux Etats-Unis depuis 1908.

Jeudi soir, Donald Trump et Joe Biden se sont affrontés lors d'un ultime duel télévisé. Après un premier débat confus et virulent, marqué par de constantes interruptions et des insultes, ce dernier face-à-face, organisé à Nashville dans le Tennessee, a laissé place à un ton plus policé...