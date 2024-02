Près de 9 Français sur 10 ont réduit le gaspillage alimentaire

Alors que l'inflation inquiète toujours autant les consommateurs...

(Boursier.com) — L 'inflation est moins forte qu'il y a un an mais elle "reste un sujet de préoccupation majeur pour tous les Européens", selon le dernier observatoire Cetelem dédié à la consommation. Pour 87% d'entre eux, c'est le sujet le plus important devant la situation géopolitique internationale (83%).

La baisse de l'inflation et la remontée des taux incitent les Européens à épargner. Ils sont 53% à vouloir mettre plus d'argent de côté en 2024 contre 51% l'an dernier. "Seules l'Allemagne et la Suède sont à contre-courant avec des intentions d'épargne en recul de respectivement deux et trois points (57%)", note Cetelem. Du côté des intentions d'achat, une bonne résistance est constatée avec 53% des Européens qui déclarent avoir "envie" de consommer en 2024. "Ce chiffre se situe exactement au même niveau qu'en 2023 et laisse penser que la consommation des ménages en Europe sera résiliente en 2024 malgré des taux d'intérêts élevés et une conjoncture économique relativement faible", peut-on lire dans cette étude.

Envie de voyager

L'envie de voyage résiste, avec des dépenses liées au tourisme ou aux loisirs en forte hausse d'une année sur l'autre (+5%). Les intentions d'achat dans ce secteur (59% des personnes interrogées) arrivent loin devant celles concernant les abonnements à une plateforme de streaming vidéo (41%), et celles liées à de l'électroménager (40%).

Des arbitrages

Face à l'inflation la plus forte de ces 40 dernières années, les Européens ont fait des choix, notent les auteurs de l'étude. Ainsi, 62% d'entre eux, dont 65% des Français, ont ainsi renoncé à des dépenses liées aux loisirs et 58% à des dépenses liées aux vacances (59% au niveau France). En outre, 60% des Français (54% au niveau Europe) ont restreint leurs achats de vêtements et chaussures et plus de quatre sur dix (44% ; 37% en Europe) leurs dépenses alimentaires. L'équipement de la maison (ameublement, électroménager, TV hifi-vidéo) a également été très ciblé dans les arbitrages des consommateurs en 2023 (53% en France et 52% en Europe).

La hausse des prix peut aussi rendre vertueux. Selon ce sondage, 83% des personnes interrogées déclarent avoir réduit le gaspillage alimentaire (et même 87% en France ! ). La chasse aux petits prix se poursuit et 81% affirment avoir davantage recours aux promotions et aux prix bas (79% en France). Du côté des mauvaises nouvelles, 35% des Européens "avouent manger moins que par le passé (41% en France)".