Près de 9 Français sur 10 ont déjà participé (sans le savoir ?) à au moins une activité de "recommerce"

Plus de deux consommateurs sur cinq (45%) revendent ainsi des biens au moins deux fois par an, selon une étude.

(Boursier.com) — Près de 9 Français sur 10 (87%) ont déjà participé à au moins une activité liée au "recommerce", cette façon plus durable d'acheter, de réutiliser et de partager des biens et services, montre une étude Opinium pour Visa publiée ce jeudi. Le "recommerce se définit comme le partage, l'échange ou la vente à bas prix de choses dont on n'a plus ou pas suffisamment besoin" rappellent les auteurs de cette enquête...

La revente constitue le mieux connu et le plus appliqué : plus de deux consommateurs sur cinq (45%) revendent ainsi des biens au moins deux fois par an. Un quart (25%) des PME en Europe offrent par ailleurs des options de revente et la moitié (48%) prévoient de le faire à l'avenir...

Réparation, recharge, etc...

Un peu plus d'un quart (27%) des consommateurs européens sont également prêts à payer pour que les articles soient réparés, remis à neuf ou adaptés, cela étant plus abordable. Les consommateurs européens âgés de plus de 65 ans sont les plus motivés à s'engager dans la réparation pour prolonger la durée de vie des produits.

Comme la réparation, la recharge est utilisée par les consommateurs pour économiser de l'argent, et près d'un tiers des répondants déclarent que les économies réalisées constituent l'une de leurs principales motivations pour investir. Le retour comprend la reprise ou l'acceptation des produits à la fin de leur cycle de vie et est répertorié comme l'activité que les utilisateurs sont les plus susceptibles d'adopter à l'avenir...