Près de 8 Français sur 10 achètent des meubles d'occasion

Une étude révèle notamment que 79% des Français achètent entre 2 et 6 meubles d'occasion par an...

Crédit photo © CBO Territoria

(Boursier.com) — Le marché de l'occasion est en pleine expansion : d'ici 3 ans, il devrait peser 50 milliards d'euros dans le monde. Une tendance qui va aller en s'accentuant dans le "monde post-covid 19", puisque le pouvoir d'achat des ménages va être impacté par la crise économique...

Le marché des meubles et de la décoration n'échappe pas à la règle... Selon un sondage PollFish* réalisé pour Site-annonce.fr auprès d'une population variée de 500 citoyens de tous horizons, la "seconde main" est largement plébiscitée.

Vincent Vandegans, co-fondateur, souligne : "Chez Site-annonce nous avons voulu identifier les tendances et décrypter les comportements des acheteurs de mobilier design, vintage ou d'objets de déco tendances." L'étude révèle notamment que 79% des Français achètent entre 2 et 6 meubles d'occasion par an...

L'occasion : un achat "raison" pour faire des économies... mais pas seulement !

Près de 8 Français sur 10 (79%) qui achètent d'occasion sont motivés par le prix. Mais il y a aussi désormais une volonté "anti-gaspillage" qui motive cet achat écoresponsable : nos compatriotes sont près d'1 sur 2 (49,4%) à adopter cette démarche pour préserver l'environnement.

De plus, le marché de la seconde main représente un gain de pouvoir d'achat qui leur permet aussi d'accéder à des meubles et à des objets de décoration neufs (43% des achats).

C'est sans doute pour cela que l'état général du meuble est le premier critère de choix (48,4%), bien avant le prix (36,8%). La distance du vendeur n'est en revanche pas considérée comme un problème (seulement 6,60% des répondants estiment qu'il s'agit d'une préoccupation première)...

Les sites de petites annonces largement privilégiés !

Le numérique est devenu le canal de vente le plus populaire pour acheter des meubles et des objets de décoration de seconde main : 87,6% des Français y ont recours, dont 74,8% via des sites de petites annonces en ligne tels que leboncoin (45,71%), eBay (16,07%) et Emmaus (14,07%).

Toutefois l'acheteur de seconde main reste omnicanal : 33,4% vont dans des magasins physiques et 12,8% sur e-shops de marchands spécialisés.

Dans tous les cas, même lorsqu'il s'agit de ventes en ligne, les acheteurs n'hésitent pas investir pour se procurer des meubles et des objets déco d'occasion : ils y consacrent en moyenne de 1.200 à 3.000 euros par an, et 2% des acheteurs vont jusqu'à payer 10.000 euros.

Un changement des comportements qui a vocation à durer... À la suite du covid-19, plus de la moitié des Français (52,8%) ont changé leurs habitudes d'achat pour se tourner vers le mobilier d'occasion. Ils sont aussi 52% à penser en acheter davantage dans l'avenir (52%), même s'ils sont aussi 40% à rester indécis pour l'avenir.