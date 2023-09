Près de 580.000 signalements ont été déposés sur SignalConso depuis 2020 !

Près de 14% des signalements concernent les secteurs à vocation touristique...

(Boursier.com) — A l'occasion de la Coupe du Monde de Rugby 2023 et des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la DGCCRF adapte sa plateforme SignalConso aux consommateurs anglophones : L'application et le site internet sont traduits en anglais afin que chaque visiteur puisse l'utiliser durant son voyage en France...

Surfacturation de prestation de transport, chambre d'hôtel non-conforme, offre de service frauduleuse, contrefaçons : comme tout consommateur, les visiteurs étrangers ont besoin d'être protégés. Aussi, pour leur garantir le meilleur niveau de protection lors de leur séjour, notamment lors des grands événements sportifs que la France s'apprête à accueillir, la DGCCRF lance une version anglaise de la plateforme SignalConso, d'ores et déjà disponible en ligne et via une application mobile.

Près de 580.000 signalements

Avec près de 580.000 signalements déposés sur SignalConso depuis 2020, dont près de 14% concernent les secteurs à vocation touristique (voyage, loisirs, cafés/restaurants), les consommateurs français confirment l'intérêt de cet outil gratuit, nomade et facile d'utilisation, dont plus de 100.000 personnes ont d'ores et déjà téléchargé l'application sur leur smartphone.

La version anglaise offre donc désormais aux touristes internationaux la possibilité de saisir, en quelques clics, un professionnel (commerces en magasin, commerces en ligne, loisirs, transports, cafés/restaurants) ou de déposer un signalement pour tout problème de consommation : défaut d'information, prestation cachée, produit/service défectueux ou dangereux etc.

Favorisant le règlement amiable des litiges entre consommateurs et professionnels, les visiteurs non-francophones peuvent ainsi trouver la réponse, en anglais, à d'éventuels problèmes de consommation rencontrés au cours de leur séjour...

Fraudes émergeantes

Enfin, l'accessibilité de SignalConso aux visiteurs étrangers permettra à la DGCCRF de déceler plus rapidement les fraudes émergeantes ciblant spécifiquement les touristes et d'identifier les professionnels faisant l'objet de nombreux signalements dans les secteurs à vocation touristique.

Pour faire connaître ce nouveau service à destination des publics étrangers, la DGCCRF s'appuiera sur une campagne presse nationale et internationale mais également sur des messages vidéo destinés aux réseaux sociaux, lesquels feront l'objet de relais par les acteurs du tourisme, du monde du sport, du mouvement consumériste français et européen et des services de l'État en France et à l'étranger.