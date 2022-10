Près de 40% des Français envisagent d'investir en bourse dans le futur

Mais 70% des Français avouent ne jamais s'être intéressés à la bourse car cela leur semble "trop compliqué"...

(Boursier.com) — Aujourd 'hui très simple d'accès et ayant pour objectif de faire face à l'inflation (notamment du fait de la diminution du pouvoir d'achat), la bourse est un investissement que les Français gardent en tête pour leur avenir. Selon une étude Opinion Way pour Scalable Capital (fintech européenne dont le principal objectif est de donner à chacun la possibilité de devenir investisseur), 38% des Français envisagent ainsi d'investir dans le futur...

Cependant, signe que la première impression est rarement la bonne, près de 70% des Français avouent ne jamais s'être intéressés à la bourse car cela leur semble "trop compliqué".

Une impression de complexité due à un manque de sensibilisation

Aujourd'hui, l'investissement boursier n'a jamais été aussi simple et abordable à la fois. L'évolution technologique a permis aux particuliers d'investir de petites sommes en bourse depuis leurs téléphones portables, bien loin de la connotation élitiste que pouvait posséder ce type d'investissement par le passé...

C'est notamment la mission de Scalable Capital, plateforme d'investissement digitale leader en Europe, qui a fait de la démocratisation de l'investissement sa mission principale.

Et pourtant : selon cette étude encore presque 70% des Français avouent ne jamais s'être intéressés à la bourse car cela leur semble trop compliqué (57% des hommes et 80% des femmes). 75% des répondants estiment également que les commissions sont trop élevées lorsque l'on investit en bourse ne leur donnant pas envie de s'y mettre. Là est donc tout l'enjeu pour des acteurs comme Scalable Capital : démocratiser la bourse car 41% des Français estiment que l'investissement en bourse est une des seules façons de faire fructifier son épargne aujourd'hui...

La bourse : "une question de génération"

Contrairement à leurs aînés, les nouvelles générations semblent beaucoup plus sensibles à l'investissement boursier. Cela s'explique notamment par le fait que ces générations soient digital natives, et donc plus enclines à utiliser les outils digitaux proposés par les fintechs. Mais également par le fait que ces générations ont un futur financier beaucoup plus incertain (notamment en lien avec les retraites ou encore l'inflation). Dans ce contexte d'incertitude générale, l'investissement en bourse s'impose alors comme le moyen phare pour eux pour faire fructifier leur épargne.

Selon l'étude, 66% des 18-24 envisageraient ainsi d'investir dans le futur, il s'agit de la tranche d'âge la plus désireuse d'investir à l'avenir. Un chiffre qui est un peu plus élevé que pour la Gen Y (25-34 ans), pour laquelle plus d'une personne sur deux souhaite s'y mettre (53%). Enfin, le chiffre baisse au fur et à mesure que les tranches d'âge augmentent : 36% pour les 35-49 ans, 31% pour les 50-64 ans pour atteindre les 27% pour les seniors (65 ans et plus).

Enjeux majeurs

Faciliter l'investissement en bourse a été un des enjeux majeurs des dernières années... Bon nombre de services financiers ont d'ailleurs connu une croissance exponentielle durant les confinements et de nombreux particuliers ont en effet profité de cette période pour commencer à investir.

Continuer à rendre le secteur plus accessible est une ambition majoritairement partagée par les acteurs du domaine. Et pour cause : 50% des Français trouvent que les organismes de gestion de placements sont peu modernes et 80% des Français expriment le souhait de pouvoir gérer leurs opérations boursières depuis une seule et même application...