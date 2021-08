Près de 30.000 victimes d'accidents de la route causés par des conducteurs non assurés en 2020

80% des automobilistes sans assurance sont des hommes, et 60% ont moins de 35 ans.

(Boursier.com) — De nombreux conducteurs ont renoncé à assurer leur voiture en 2020, avec la crise sanitaire, souvent faute de moyens financiers... Le Fonds de garantie des victimes (FGAO), qui publie ce mercredi son baromètre annuel, a comptabilisé exactement 27.332 victimes l'an dernier d'automobilistes en défaut d'assurance, dont 7.984 victimes corporelles, parmi lesquelles 128 sont décédées.

Les demandes de victimes d'accidents de la circulation ont reculé l'an dernier de 14,4%, avec l'impact exceptionnel de la pandémie, et la mise en place des confinements et des couvre-feux qui ont fait chuter le trafic sur les routes. "L'année 2020 est une vraie singularité", a estimé sur franceinfo le directeur du Fonds de garantie des victimes, Philippe Roux.

Selon lui, "la situation actuelle peut révéler prochainement une population qui n'aura pas forcément les moyens de s'assurer."

Vacances j'oublie tout... Mais pas de m'assurer si je prends le volant ! @Fondsdegarantie publie son baromètre annuel de la non-assurance. Encore près de 30 000 #victimes de conducteurs en défaut d'assurance. Toutes les infos dans le communiqué 👉https://t.co/d5FqvuPBQy pic.twitter.com/8TNIKioP8E — Fonds de Garantie des Victimes (@FONDSDEGARANTIE), via Twitter

Profil des non assurés

Dan le détail, le Fonds de garantie a pris en charge 23.363 victimes de conducteurs dépourvus de contrat d'assurance, 2.737 victimes de conducteurs non identifiés, ayant commis un délit de fuite, et 1.232 victimes de conducteurs disposant d'un contrat mais dont l'assureur conteste la validité.

Quel est le profil des conducteurs non assurés ? D'après le bilan, 80% sont des hommes, et 60% ont moins de 35 ans. Les chômeurs sont sur-représentés (plus de 31%), devant les ouvriers (23,8%) et les cadres moyens et employés (23,2%).

Les 5 départements les plus accidentogènes en matière de non-assurance sont la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val d'Oise, Paris et les Bouches-du-Rhône.