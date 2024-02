Près de 10% du tabac consommé en France est acheté à l'étranger

Les fumeurs sont nombreux à s'approvisionner en Espagne, en Belgique où au Luxembourg, qui pratiquent des prix beaucoup moins élevés.

(Boursier.com) — La France présente l'un des taux de tabagisme les plus élevés d'Europe, alors que les ventes de tabac par habitant y sont parmi les plus faibles... Une étude de l'Insee montre que ce paradoxe s'explique par le choix de nombreux fumeurs de s'approvisionner à l'étranger : les achats en Belgique, au Luxembourg ou encore en Espagne représentent au moins 9,5% de la consommation de tabac en France.

"Les ventes officielles de tabac par habitant en France sont parmi les plus faibles d'Europe", explique l'Insee. En 2019, elles représentaient en moyenne 30 euros par mois et par habitant de 15 ans ou plus, et ce montant tend à diminuer en s'approchant des frontières. Dans les zones situées à plus de trois heures de route des frontières, cette valeur est de 33 euros, alors qu'elle est de 20 euros à moins d'une heure de route et de 11 euros à moins de 10 minutes, soit 63% de moins que la moyenne nationale...

9,50 euros le paquet en France

L'Insee rappelle qu'en 2020, le prix moyen du paquet de 20 cigarettes le plus vendu était d'environ 9,5 euros en France (ainsi qu'à Monaco), 8 euros en Suisse, 6,70 euros en Belgique, 6,50 euros en Allemagne, 5,30 euros au Luxembourg, 5 euros en Italie et en Espagne, et 3,80 euros en Andorre.

La tentation de s'approvisionner à l'étranger reste donc élevée. La fermeture des frontières en 2020, au plus fort du Covid, a permis à l'Insee de se pencher sur ce phénomène. "En avril et mai 2020, les ventes de tabac en France dépassent largement le niveau habituel, notamment à proximité des frontières. Les ventes sont supérieures de près de 90% dans les communes situées à moins de 10 minutes d'une frontière et de 65% dans celles situées entre 10 et 20 minutes ; elles ne diffèrent pas significativement au-delà de 200 minutes", selon ses observations.

Prix public

Selon l'enquête International Tobacco Control in Europe, la France est l'un des pays où la proportion de fumeurs déclarant acheter fréquemment du tabac à l'étranger est la plus élevée. Le fait que le prix public du tabac soit inférieur dans tous les pays frontaliers à celui de la France en 2020 est susceptible d'encourager ce type de comportement...

La proportion de fumeurs quotidiens reste plus élevée en France que dans la plupart des pays de l'OCDE (16,5% en moyenne en 2019), même si la tendance s'améliore. Selon le baromètre de Santé Publique France, 24% des 18-75 ans fument tous les jours, contre 28% en 2014. La législation est particulièrement stricte : en 2018, le pays se classait au deuxième rang en Europe en matière de contrôle du tabagisme et au troisième rang en matière de prix du tabac (en parités de pouvoir d'achat).

L'Insee rappelle que la vis a été serrée en matière de prix : une unité de tabac a augmenté en moyenne de 65% entre 2012 et 2020, tandis que le volume de tabac vendu a diminué de 26% sur la même période...