Près d'un million d'entreprises créées en 2021 en France

Nouveau record selon l'Insee, malgré la crise

(Boursier.com) — Le nombre total d'entreprises créées au cours de l'année 2021 a enregistré une forte hausse (+17,4%), pour s'établir à 995.868. Il s'agit d'un nouveau record historique, qui s'explique notamment par "le niveau particulièrement bas des créations pendant le premier confinement en 2020", explique l'Insee dans une note publiée vendredi.

Les créations d'entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneur ont bondi de 17,0 % et les créations de sociétés plus encore (+24,3 %). La hausse des créations est moins marquée (+1,7 %) pour les entreprises individuelles classiques.

Ménage, activité financières, livraisons...

Les entreprises de services aux ménages sont celles qui ont enregistré le plus de créations l'an dernier, en hausse 30%, devant d'activités financières et assurance (+30,6%), d'information et communication (+25,4%) et de transports et entreposage (+24,9%), qui ont profité de l'envolée des livraisons à domicile.

Toujours selon l'Insee, les derniers chiffres mensuels, pour décembre 2021, montrent que le nombre total de créations d'entreprises tous types confondus a augmenté légèrement (+0,8% après une baisse de 3,6% en novembre. Les immatriculations de micro-entrepreneurs ont monté (+2,7% après -5,0%) tandis que les créations d'entreprises classiques ont accusé une nouvelle baisse (-2,4% après -1,2%).