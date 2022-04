Près d'un Français sur deux se dit à 5 euros près lorsqu'il fait ses courses

Dans ce contexte, les Français rognent leurs dépenses sur certains produits et notamment ceux consacrés à l'hygiène, montre une étude.

(Boursier.com) — L 'inflation et la baisse du pouvoir d'achat pèsent sur les comportements d'achats des Français. Près d'un Français sur deux (49%) se dit à 5 euros près lorsqu'il fait ses courses, soit 6 points de plus qu'en 2021, selon l'Observatoire E.Leclerc des Nouvelles Consommations. Ce sont les ménages les plus modestes (72%) et les jeunes de moins de 35 ans (56%) qui sont les plus touchés par cette nécessité de contrôler leur budget.

De même, 42% des Français déclarent ne pas pouvoir vivre décemment, un item en augmentation de 3 points par rapport à 2021. Cette augmentation est plus significative pour les jeunes (49%, +3 points vs 2021), les ménages touchant entre 15.000 et 24.000 euros par an (50%, +7 points vs. 2021) et ceux touchant entre 24.000 et 36.000 euros par an (42%, +6 points vs 2021).

Les produits d'hygiène passent après

Dans ce contexte, les Français rognent leurs dépenses sur certains produits et notamment ceux consacrés à l'hygiène : c'est le cas de 53% des ménages les plus modestes, et même 48% des jeunes (+9 points vs. 2021) qui sont concernés et qui essaient de réduire cette consommation pour motif financier. Plus d'un quart (26%, +8 points vs. 2021) des ménages les plus modestes et 23% des jeunes (+13 points vs. 2021) renoncent même souvent - ou très souvent - à ces achats.

La baisse du pouvoir d'achat a aussi un impact sur l'achat de protections hygiéniques. En effet, par manque d'argent, 17% des femmes ont déjà utilisé autre chose que des protections hygiéniques classiques, comme du papier toilette, des mouchoirs ou du tissu.

Les hypermarchés privilégiés

"Bien que les lieux d'achat soient multiples, c'est bien vers les grandes surfaces que les Français se tournent pour acheter leurs produits d'hygiène : ils sont 81% à favoriser l'achat en supermarchés ou hypermarchés. Pour 45% d'entre eux, c'est par choix financier. Un chiffre qui atteint 57% pour les ménages ayant des revenus annuels inférieurs à 15.000 euros, et qui monte jusqu'à 61% pour les ménages avec des revenus annuels entre 15.000 euros et 24.000 euros.