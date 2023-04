Près d'un foyer sur cinq toujours privé de très haut débit en France

Près d'un tiers des 8,8 millions d'habitants des communes de moins de 1.000 habitants ne disposent pas d'une connexion à Internet en très haut débit.

(Boursier.com) — Près de 12 millions de consommateurs n'ont toujours pas accès au véritable très haut débit en France... L'UFC Que Choisir publie ce mardi une étude qui montre les limites du "plan France Très Haut Débit", lancé en 2013. Il "prévoyait que tous les Français puissent bénéficier d'un accès à Internet en très haut débit (un débit supérieur à 30 Mbit/s) à la fin de l'année 2022", rappelle l'association de défense des consommateurs. Officiellement, l'objectif est atteint. Mais dans les faits, "pour 17,2% des foyers (soit 11,8 millions de personnes) l'accès à ce très haut débit n'est possible qu'en souscrivant des offres utilisant des technologies hertziennes (4G fixe, THD radio) ou satellitaires". C'est à dire des technologies de second ordre par rapport aux offres utilisant les réseaux filaires traditionnels (fibre, VDSL, câble).

#FractureNumérique : près de 12 millions de consommateurs toujours privés d'un accès au véritable #TrèsHautDébit ! Pour y remédier nous exigeons notamment des pouvoirs publics la création d'un droit opposable à un accès à Internet de qualité ! Nos demandes https://t.co/n6SSx0xBtm pic.twitter.com/H7ICxg9Llb >— UFC-Que Choisir (@UFCquechoisir), via Twitter

L'UFC Que Choisir rappelle que les offres non filaires sont rationnées en termes de volume de données utilisables. Par ailleurs, les débits peuvent s'effondrer en fonction des conditions météorologiques ou du nombre de personnes utilisant simultanément Internet. Pour les utilisateurs, les difficultés sont nombreuses : il leur est souvent impossible de participer à une visioconférences ou à des jeux en ligne. Pour résumer, les auteurs de l'étude évoquent un très haut débit "au rabais" mais qui coûte parfois plus cher que la fibre.

Les départements ruraux en première ligne

La fracture numérique géographique est toujours là, selon cette étude. Ainsi, en ne prenant en compte que les technologies filaires, l'inéligibilité à une offre en très haut débit frappe plus de 20% des consommateurs dans 45 départements et touche même plus de la moitié des habitants dans trois départements : les Côtes-d'Armor (52,1%), l'Ardèche (53,5%) et Mayotte (60,9%).

Les départements les plus ruraux sont les principales victimes de la fracture numérique. Près d'un tiers (32,6%) des 8,8 millions d'habitants des communes de moins de 1.000 habitants ne disposent pas d'une connexion à Internet en très haut débit. Pire, 18,4 % des habitants de ces communes ne disposent même pas du "bon haut débit" (8 Mbit/s) promis en 2017 par Emmanuel Macron, et 10,1% sont tout simplement privés d'un Internet de qualité ne serait-ce que minimale (3 Mbit/s).

La fibre dure à mettre en place

La fibre optique est-elle la panacée ? Non, répond cette étude qui met en avant une cohorte de difficultés pour les consommateurs, entre rendez-vous de raccordement non honorés, refus de réalisation de travaux de génie civil pour réaliser les raccordements, dégradations du bâti, malfaçons techniques rendant l'usage d'Internet impossible, débranchements sauvages d'autres raccordements, entre autres.

L'UFC rappelle que même la fédération représentant la filière de l'infrastructure numérique estime qu'entre 15% et 20% des raccordements connaissent des problèmes techniques, soit plusieurs centaines de milliers par an. Alors que ces problèmes sont connus depuis des années, leur persistance démontre la permissivité du cadre légal du déploiement de la fibre et une forme d'indifférence et de complaisance des pouvoirs publics.