Près d'1 Français sur 5 détient au moins un crédit à la consommation









Avec un taux de détention de près de 19% en 2018, le "crédit conso" revient à son plus haut niveau depuis 2010, selon une enquête Cofidis.

(Boursier.com) — Le crédit à la consommation renoue avec ses niveaux historiques... D'après une enquête Cofidis/L'ObSoCo publiée mardi, près d'un Français sur cinq (18,9% entre 2010 et 2018) s'est dit détenteur d'au moins un crédit à la consommation en cours, soit 10 millions de Français âgés de 18 ans et plus.

"Après plusieurs années de recul lié à la crise économique, le crédit à la consommation revient à son niveau de 2010, tout en se transformant en profondeur. Il constitue toujours une solution pour financer des projets, tels que l'achat d'un véhicule ou la rénovation d'un logement", explique Mathieu Escarpit, directeur marketing de Cofidis.

Le taux de détention de crédit à la consommation avait en effet connu quatre années de baisse (entre 2010 et 2014) et deux années de quasi-stagnation (entre 2014 et 2016). "Des fluctuations qui sont les conséquences de la crise financière de 2008", selon l'enquête.

Hausse malgré les règles plus strictes

Selon Cofidis, cette hausse a été enregistrée alors que le "crédit conso" a été strictement réglementé depuis ces dernières années. "Les lois Lagarde et Hamon ont eu un impact sur les conditions d'octroi du crédit à la consommation, ce qui a réduit la part des détenteurs parmi les catégories les plus modestes de la population", rappelle Simon Borel, sociologue à L'ObSoCo.

En effet, la loi Lagarde de juillet 2010 a apporté de nombreuses modifications au droit des crédits à la consommation, notamment en rendant obligatoire la vérification de la solvabilité du consommateur avant d'octroyer un crédit.

Par la suite, la loi Hamon de 2014 a permis de fixer à un an la durée du crédit renouvelable. Pour lutter contre le surendettement, les Fichiers d'incidents de remboursement de crédits aux Particuliers (FICP) de la Banque de France ont été créés. Les banques sont tenues de consulter ce fichier avant d'accorder ou non un crédit à un client.

Progression des demandes chez les jeunes et les seniors

L'enquête indique par ailleurs que les habitants des zones rurales restent surreprésentés dans ce marché (21,3%). Pour eux, le crédit à la consommation a servi principalement à acquérir un véhicule (11,8%) et à financer des travaux (6,5%). En Île-de-France, seuls 14,3% des habitants déclarent détenir au moins un crédit à la consommation.

Le marché du crédit à la consommation concerne principalement certaines catégories populaires de la population : 25,4% des ouvriers et 23,7% des employés ont au moins un crédit à la consommation. Inversement, les cadres et professions libérales y ont de moins en moins recours (18,2%, soit -0,4 point).

L'étude montre également que sur le plan générationnel, le crédit à la consommation attire de nouvelles tranches d'âge. Les jeunes âgés de 25 à 34 ans, qui démarrent "dans la vie active et en pleine dynamique d'installation" sont désormais les plus représentés (24,1% en 2018, soit +0,2 point). Une progression forte a aussi été observée parmi les seniors âgés de 65 à 74 ans (20,4%, soit +2,2 points), principalement pour réaliser des travaux au sein de leur résidence dans le cadre de l'aménagement de leur vie de retraité.