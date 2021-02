Première réunion du Conseil national de l'hydrogène

Première réunion du Conseil national de l'hydrogène









Sur les 75 métiers identifiés, une quinzaine apparait déjà en tension !

Crédit photo © Air Liquide

(Boursier.com) — Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance et Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée en charge de l'Industrie, ont réalisé un premier bilan de la mise en oeuvre de la stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène décarboné lors d'une réunion du Conseil national de l'hydrogène (CNH) qui s'est tenue aujourd'hui, jeudi 25 février à Albi, au sein de l'entreprise SAFRA.

La stratégie pour le développement d'un hydrogène décarboné place la France parmi les pays les plus en pointe sur cette technologie... Cette stratégie, qui a été annoncée par le gouvernement le 8 septembre 2020, prévoit 7 milliards d'euros de soutien public d'ici 2030, dont 2 milliards d'euros d'ici 2022, dans le cadre de France Relance et des Investissements d'Avenir.

La supervision des travaux menés pour la mise en oeuvre de cette stratégie est assurée par un coordonnateur, Hoang Bui, dont la nomination a été confirmée. Les co-présidents du CNH, Benoit Potier, président directeur général d'Air Liquide, et Patrick Koller, directeur général de Faurecia, ont présenté une analyse comparative des stratégies internationales sur l'hydrogène, se fondant notamment sur les travaux du Conseil mondial de l'hydrogène (Hydrogen Council).

Il en ressort que la France est positionnée dans le peloton de tête des pays les plus avancés pour leur stratégie, aux côtés de l'Allemagne en Europe ou de la Chine, la Corée et le Japon en Asie. Les critères d'évaluation suivants ont été analysés : développement de la production de l'hydrogène renouvelable et bas carbone, définition d'objectifs clairs, dispositif de pilotage et de suivi de la stratégie, moyens financiers, adaptation des réglementations...

Le lancement de la stratégie en septembre a engendré une forte dynamique industrielle

Le Conseil national de l'hydrogène constate une forte dynamique industrielle qui est amenée à se poursuivre dans les prochains mois.

Dans le cadre de France Relance, 27 projets de 'R&D' et d'intégration de technologies hydrogène ont d'ores et déjà été soutenus, pour 212 ME d'investissement total et 37 ME de soutien public.

A ces projets viennent s'ajouter 60 ME de soutien à la filière aéronautique dans le cadre du CORAC (Comité d'orientation de la recherche pour l'aéronautique civile). Par ailleurs, début 2021, un soutien financier a été annoncé pour aider 4 régions (Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand-Est) à acquérir 14 trains hydrogène représentant un investissement total de 300 ME.

7 projets présélectionnés

Dans le cadre de la première session de l'appel à projets "écosystèmes territoriaux" de l'ADEME, 7 projets, représentant un investissement de 136 ME et une demande d'aide de 45 ME, ont été présélectionnés pour soutenir la production par électrolyse et la mobilité hydrogène. La deuxième session de cet appel à projets compte déjà plus de 47 nouvelles demandes ouvertes, pour une présélection en juin.

De premiers éléments ont été présentés concernant les projets d'envergure qui pourraient bénéficier d'un accompagnement dans le cadre du PIIEC en cours de construction au niveau européen, sous l'impulsion de la France et de l'Allemagne. Ces projets français représentent un montant total d'aide avoisinant les 8 MdsE et concernent la production d'électrolyseurs, la décarbonation de l'industrie lourde, la production des équipements pour la mobilité. Les projets retenus donneront lieu aux premiers versements d'aides dès la fin de l'année.

Dans ce cadre France Hydrogène a dénombré 4 projets d'usines en France de fabrication d'électrolyseurs et a identifié des installations d'électrolyse projetées d'une puissance totale de 3,2 GW, soit d'ores et déjà près de 50% de l'objectif fixé par la stratégie nationale de disposer d'une capacité d'électrolyse sur notre territoire de 6,5 GW en 2030.

Des projets innovants utilisant les technologies de l'hydrogène sont également en développement dans les systèmes électriques des zones non interconnectées en outre-mer, tel que le projet CEOG de centrale photovoltaïque à puissance garantie avec stockage hydrogène. Les modalités de son soutien sont en cours d'étude

Les écosystèmes français affichent une bonne maîtrise des technologies clés

Le Conseil national de l'hydrogène a établi une cartographie des technologies clés, en s'appuyant sur l'expertise de l'ensemble des comités stratégiques de filières concernés. Cette analyse montre que la France maîtrise ou disposera rapidement de toutes les technologies critiques nécessaires à sa souveraineté et permettant un passage rapide à l'échelle industrielle.

Des thématiques prioritaires ont été identifiées pour faire l'objet de travaux complémentaires. Il s'agit par exemple des membranes, des compresseurs d'air pour piles à combustible et électrolyseurs, ou encore des procédés de décarbonation pour l'industrie sidérurgique et les cimenteries.

Le Conseil national de l'hydrogène a ainsi initié des travaux pour identifier des contributeurs, former des consortia et développer des technologies, équipements, applications et logiciels correspondant pour renforcer la chaine de valeur française.

Afin de soutenir ces nouveaux projets de 'R&D', le Secrétariat général pour l'investissement a amélioré le dispositif d'aide "briques technologiques et démonstrateurs hydrogène" opéré par l'ADEME, en portant notamment la part de subvention dans les aides accordées à 60%, voire 75% sous certaines conditions.

Les industriels du Conseil national de l'hydrogène s'engagent pour développer les formations au sein de la filière

France Hydrogène est en cours de finalisation d'un référentiel des compétences-métiers qui sera présenté fin mars et accessible par internet. Sur les 75 métiers identifiés, une quinzaine apparait déjà en tension...

Pour y remédier, des initiatives dans le domaine de la formation professionnelle ont été évoquées lors de cette réunion, telles que "la Symbio Hydrogen Academy" portée par l'entreprise Symbio et ses actionnaires Faurecia et Michelin. Elle vise à former 300 personnes par an aux métiers de l'hydrogène dans la région lyonnaise.

De la même manière, le groupe Air Liquide apporte son soutien aux initiatives telles que la "H2 Académie", qui est destinée notamment à former des étudiants en BTS à partir de septembre 2021 à Port-Jérôme, près du Havre.

Réunions à suivre

Le Conseil national de l'hydrogène se réunira régulièrement pour s'assurer de la bonne mise en oeuvre de la stratégie hydrogène.

La prochaine réunion du Conseil national de l'hydrogène se tiendra d'ici l'été. Elle permettra de faire le point sur des thématiques d'intérêt commun telles que : les enjeux de réglementation et de normalisation spécifiques au domaine de l'hydrogène, via des groupes de travail associant les industriels pour construire un cadre réglementaire permettant le développement de la filière en toute sécurité ;les projets et partenariats autour des technologies clefs qui font encore défaut à la filière française ;la mise en place de mécanismes de soutien à la production d'hydrogène renouvelable et décarboné ;la question des infrastructures de transport et de distribution.