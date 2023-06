Pratiques commerciales trompeuses : des influenceurs épinglés par la répression des fraudes

Pour la première fois, Bercy utilise le "name and shame" à l'encontre des influenceurs qui ne respectent pas les législations...

(Boursier.com) — Le "name and shame" a commencé pour les influenceurs... Alors que le Parlement a adopté jeudi une proposition de loi transpartisane visant à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) a de son côté épinglé plusieurs influenceurs, alertant sur leurs "pratiques commerciales trompeuses".

Ce vendredi, la répression des fraudes a rappelé à l'ordre quatre influenceurs - Capucine Anav, Anthony Mathéo, Gaetan Debled et Léa Montchicourt - ont été rappelé à l'ordre publiquement, après avoir déjà sanctionné deux premiers influenceurs, Illan Castronovo et Simon Castaldi, mercredi.

Pour certains, les mauvaises pratiques vont au-delà du simple partenariat dissimulé. Par exemple, Anthony Matéo a présenté des prestations d'injections d'acide hyaluronique par une esthéticienne, alors que cet acte doit pourtant légalement être réalisé par un médecin. De son côté, Illan Castronovo a assuré pouvoir optimiser les chances de gain grâce à un service de conseil en paris sportifs.

Les influenceurs contraints d'afficher des injonctions

Pour la plupart, la DGCCRF leur reproche notamment d'avoir été "rémunérés par des partenaires commerciaux pour promouvoir leurs produits", sans avoir communiqué leur intention commerciale à leur communauté. Or, "toute communication relevant d'un partenariat commercial rémunéré doit permettre d'identifier son intention commerciale et la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée", rappelle-t-elle.

Ces influenceurs sont contraints d'afficher pendant un mois, sur leurs comptes, un bandeau noir indiquant que "les agents de la DGCCRF ont initié une injonction administrative". Ils doivent également publier un message alertant sur leurs "pratiques commerciales trompeuses". Dans le cas contraire, ils recevront une amende quotidienne.

30 influenceurs en infraction

Début mai, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, avait promis de "donner les noms" des influenceurs "qui n'ont pas respecté les règles". Selon la dernière campagne de contrôles de la DGCCRF, sur 50 contrôles effectués au premier trimestre, 30 influenceurs étaient en infraction.

Ces décisions tombent alors que le Parlement a adopté jeudi un texte visant à encadrer le métier d'influenceur et lutter contre les abus de certaines influenceurs. "Issu d'un travail assuré à Bercy avec le secteur puis avec le Parlement, auxquels ont participé près de 19.000 citoyens et 400 professionnels, cette proposition de loi donne une base juridique à la quinzaine de mesures présentée par les ministres le 24 mars dernier", précise le ministère de l'Economie.