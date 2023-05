Pragma et VUF Bikes récompensés pour le "VUF H2", le triporteur à hydrogène

Le VUF H2, le triporteur à hydrogène développé par Pragma et VUF Bikes est une première mondiale !

(Boursier.com) — Le 24 mai 2023, lors de la 4ème édition du concours des Hydrogénies : les Trophées de l'hydrogène, qui se tenait à Bordeaux, le biarrot Pragma spécialiste de la pile à combustible à hydrogène et le bordelais VUF Bikes et se sont vu décerner le Prix du Transport terrestre de marchandises pour leur innovation : le VUF H2, premier triporteur à hydrogène au monde.

La cérémonie de remise des prix a eu lieu dans la salle plénière du Palais des congrès de Bordeaux dans le cadre et en point d'orgue des 24ème Assises Européennes de la Transition Energétique.

Un véhicule inédit !

Le VUF H2, le triporteur à hydrogène développé par Pragma et VUF Bikes est une première mondiale.

Disponible sur deux modèles de châssis conçus par VUF Bikes (modèles XXL et M), l'intégration du système hydrogène développé par Pragma vient complètement remplacer la batterie. Ce triporteur unique au monde embarque une bonbonne d'hydrogène de 3L à 300bar, une pile à combustible de 500W couplée à des 'supercondensateurs', pour un véhicule garanti zéro lithium.

Cette innovation améliore la durabilité et augmente l'efficacité énergétique du véhicule, tout en lui offrant une autonomie bien supérieure à sa version électrique (70 km en hydrogène vs. 40 km en électrique).

Logistique du dernier kilomètre

Primé aux Hydrogénies, le VUF H2 remporte cette distinction qui vient saluer ses performances exceptionnelles ainsi que l'engagement des deux entreprises en faveur d'une transition énergétique plus responsable : ces véhicules innovants sont principalement déployés pour la logistique du dernier kilomètre, facilitant ainsi les livraisons auprès de commerçants locaux et contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Au travers du partenariat que nous avons noué avec VUF Bikes, nous sommes ravis de démontrer une nouvelle fois le caractère universel de l'hydrogène comme vecteur énergétique, et son potentiel sur les transports légers. L'hydrogène est une révolution potentielle, et ce partenariat nous permet de répandre la bonne parole, en plus de prouver que nous sommes dans la réalité, et non dans la fiction” a déclaré Pierre Forté, Président dePragma.

Un partenariat régional clé au service de la logistique urbaine et du dernier kilomètre

La collaboration entre le biarrot Pragma et le bordelais VUF Bikes démontre l'efficacité de partenariats régionaux et locaux pour favoriser l'innovation en faveur de la transition énergétique et environnementale.

Ces nouveaux véhicules sont déjà utilisés sur deux projets :

- À Issy-les-Moulineaux (92), sur le projet “Hy'nnovation”. 4 triporteurs (2 M + 2 XXL) sont en cours d'usage par les commerçants locaux pour leurs livraisons de proximité. Un 5e triporteur sera livré d'ici fin 2023.

- À La Rochelle (17), dans le cadre du projet “LUZO”, 2 triporteurs XXL pour leur démonstration à échelle 1 de la logistique urbaine zéro carbone.

15 triporteurs supplémentaires sont en cours de production et seront déployés prochainement pour d'autres projets, principalement en Île-de-France...

“En écoutant nos clients, nous avons réalisé que l'autonomie de nos triporteurs était un enjeu majeur pour eux. Les acteurs du dernier kilomètre doivent être en capacité de couvrir une zone de chalandise large : de 4 à 5 km autour de leur hub sur des plages horaires importantes. Il s'agit donc d'un critère important et l'hydrogène est une réponse cohérente. Grâce à notre collaboration avec Pragma, nous sommes arrivés à augmenter l'autonomie de nos triporteurs tout en réduisant le poids par 1,5 par rapport au poids des batteries lithium” a commenté Thomas Chenut, Fondateur et CEO de VUF Bikes.