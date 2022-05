Pouvoir d'achat : sept sur dix ne font pas confiance au futur gouvernement !

Les femmes, les actifs, les très bas revenus et les deux extrêmes de l'échiquier politique sont particulièrement sceptiques, mais aussi les jeunes.

(Boursier.com) — Flambée des prix à la pompe, et de la plupart des produits de base.. Le pouvoir d'achat reste une question au coeur des préoccupations des Français, comme il le fut tout au long de la campagne. Alors qu'Emmanuel Macron entame un second mandat, et qu'il s'apprête à nommer un nouveau premier ministre, huit Français sur dix sont "préoccupés" par l'évolution de leur pouvoir d'achat et mauvais signal, sept sur dix ne font "pas confiance" au prochain gouvernement pour le "protéger".

Selon un sondage OpinionWay-Square pour 'Les Echos' et Radio classique, le challenge sera de taille pour le successeur de Jean Castex : trois personnes sur dix ne font "pas du tout confiance" à l'exécutif, alors qu'ils ne sont que 3% à lui faire "tout à fait confiance".

Scepticisme

Concernant les mesures déjà mises en place, comme l' indemnité carburant de 100 euros versée depuis décembre aux bas salaires et la remise de 15 à 18 centimes sur le litre d'essence, les sondés les juges efficaces respectivement à 54% et 44%, selon cette étude...