Pouvoir d'achat : Laurent Berger interpelle les entreprises

"Le patronat aussi a une responsabilité", estime le secrétaire général de la CFDT.

(Boursier.com) — La CFDT participe ce vendredi à un déjeuner avec Emmanuel Macron et d'autres syndicats (mais pas la CGT, qui a décliné l'invitation), pour parler de la situation économique du pays et des enjeux à venir. C'est la première rencontre d'Emmanuel Macron avec les dirigeants syndicaux depuis sa réélection.

"Le message, c'est : vous faites quoi sur le pouvoir d'achat de façon très rapide pour les ménages et les travailleurs les plus modestes ? Vous faites quoi sur les augmentations de salaire ? Vous faites quoi sur ce que moi j'appelle le 'pouvoir de vivre' et la transition écologique", a expliqué sur France Inter Laurent Berger vendredi matin, ajoutant qu'il souhaite aussi des réponses sur les retraites.

.@CfdtBerger : "Le message, c'est : vous faites quoi sur le pouvoir d'achat de façon très rapide pour les ménages et les travailleurs les plus modestes ? Sur l'augmentation du salaire ?" #le79Inter pic.twitter.com/QaddvJYwBn

Education et hôpital

"Nous, on n'attend pas des décisions unilatérales de l'État, le patronat aussi a une responsabilité. Qu'ils écoutent nos propositions, avant d'annoncer. Sur la question de l'éducation ou de l'hôpital, on ne fera pas les investissements nécessaires sans les faire avec les agents et usagers", a expliqué le patron de la CFDT.

A propos des derniers coups de pouce octroyés par l'Etat en matière de pouvoir d'achat (prolongement de l'aide de 18 centimes sur les carburants, aide aux gros rouleurs, aide aux ménages précaires versée à la rentrée), "il faudrait être dingue pour dire qu'il n'y a rien qui se fait", a admis Laurent Berger, qui attend néanmoins des aides plus ciblées. Concernant le coup de pouce sur les carburants, il estime notamment qu'il faut davantage soutenir ceux qui ont besoin de leur véhicule pour travailler, que ceux qui partent en weekend.

Responsabilité du patronat

"Face à ces problèmes de pouvoir d'achat, le côté 'On n'y peut rien', c'est pas possible. Le patronat doit assumer sa part de responsabilité". Pour Laurent Berger, les entreprises peuvent revoir les minimas de grille de salaires dans les branches professionnelles mais aussi discuter de la mobilité des salariés.