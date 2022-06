Pouvoir d'achat : la France est championne des frais élevés d'incident bancaire, selon l'UFC-Que Choisir

L'association de défense des consommateurs appelle le gouvernement à réduire les frais d'incident bancaire, beaucoup plus élevés en France que dans les pays voisins.

(Boursier.com) — Alors que le gouvernement prépare un projet de loi sur le pouvoir d'achat des consommateurs face à l'inflation, la question des frais bancaires refait surface. Dénonçant des frais beaucoup plus élevés en France que dans les pays voisins, l'UFC-Que Choisir a appelé ce mardi "à mettre au pas les excès des banques". L'association de défense des consommateurs cible les frais bancaires qui s'appliquent notamment en cas de rejet de prélèvement.

Ces derniers sont à l'origine d'une "scandaleuse ponction bancaire de 1,8 milliard d'euros sur le budget des consommateurs" qui connaissent "des difficultés de trésorerie, qu'elles soient ponctuelles ou durables", affirme-t-elle, tout en soulignant "l'inefficacité de la concurrence à juguler ces frais".

"Ces encaissements massifs sont particulièrement contestables si on se réfère à ce qui se pratique chez nos voisins européens", selon l'association s'appuie sur une analyse des brochures tarifaires des 21 établissements représentatifs du secteur.

Des frais de rejet de prélèvement 17 fois plus élevés en France qu'en Allemagne

Lorsque le prélèvement est effectué malgré un compte dans le rouge, une commission d'intervention est débitée au plafond légal de 8 euros. Mais "une banque sur quatre (24%), toutes membres du groupe Banques Populaires-Caisse d'Epargne (BPCE), ne trouve rien de mieux que d'alourdir la note en adressant à leurs clients une lettre d'information à 10,70 euros en moyenne", déplore l'UFC-Que Choisir.

En France, ces frais de rejet de prélèvement sont 3 fois supérieurs à ceux pratiqués en Belgique. Ils s'avèrent même 17 fois plus élevés dans l'Hexagone qu'en Allemagne et 8 fois plus qu'en Italie, précise l'association, qui estime que "de tels écarts confirment le niveau exorbitant des marges pratiquées par les banques françaises sur les frais d'incidents et qui ont été évaluées à pas moins de 86 %".

Libérer au moins 1 milliard d'euros pour le budget des consommateurs

Dans un contexte de tensions sur le budget des consommateurs, l'UFC-Que Choisir demande au gouvernement de "saisir de la loi pouvoir d'achat pour contraindre les banques à revenir à la raison" sur ces frais.

L'association de défense des consommateurs suggère notamment d'interdire qu'ils excèdent le niveau des commissions d'intervention. Ainsi, les consommateurs verraient leur pouvoir d'achat "augmenter de plus d'un milliard d'euros sur une année", affirme-t-elle, ajoutant que ces frais sont "d'autant plus scandaleux que 20% de ces encaissements relèvent de trop-perçus au profit des banques".