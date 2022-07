Pouvoir d'achat : l'indemnité carburant pour les travailleurs sera mise en place dès le 1er octobre

Quant à la remise de 18 centimes, elle sera "progressivement retirée d'ici la fin de l'année" à la fin de l'année, a indiqué le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

(Boursier.com) — Bruno Le Maire l'avait évoqué en début de semaine : face à la hausse des prix du carburant, une nouvelle indemnité carburant sera mise en place pour tous ceux qui sont obligés d'utiliser leur voiture pour aller travailler. Le ministre de l'Economie avait estimé que la "remise, qui est de 18 centimes d'euros aujourd'hui, par litre de carburant", ne suffisait pas pour certains travailleurs. Le gouvernement prévoit ainsi d'instaurer "une indemnisation plus généreuse pour ceux qui sont obligés de prendre leur véhicule pour aller travailler, pour ceux qui sont salariés ou alternants", avait-il annoncé.

Ce jeudi, au micro d''Europe 1', le locataire de Bercy a confirmé que l'aide de 18 centimes par litre de carburant allait être "progressivement retirée d'ici la fin de l'année" pour être "remplacée par une aide beaucoup plus ciblée". "L'une doit prendre le relais de l'autre", a-t-il précisé.

"Nous savons que le pic inflationniste devrait décroître progressivement à partir de l'année 2023. Il faut que nous passions à des dispositifs temporaires et ciblés", a-t-il assuré, rappelant qu'avec la ristourne de 18 centimes, sont couverts "tous les automobilistes, y compris ceux qui n'en avaient pas besoin".

"Soutenir ceux qui travaillent"

Ce coup de pouce "est une mesure d'urgence, massive, efficace, qui nous a permis de maîtriser l'inflation", a souligné Bruno Le Maire. Mais "on doit maintenant s'engager dans une mesure plus ciblée", a-t-il répété, expliquant que le "choix politique" qui a été fait est de "soutenir ceux qui travaillent".

Il cite notamment "le salarié qui va à son entreprise" ou encore "l'alternant qui doit se rendre à son travail et qui habite encore chez ses parents". Selon lui, ces derniers "ne doivent pas avoir de problème pour financer leur plein".

"On va le faire très progressivement"

Ainsi, les 18 centimes seront "ramenés à 16, 12, 10, on va le faire très progressivement mais à la fin de l'année il n'y aura plus de remise carburant", a détaillé le ministre, et de poursuivre : "et dès le 1er octobre, en tout cas c'est la proposition que nous faisons, nous mettons en place cette indemnité carburants pour les travailleurs".

Pour rappel, cette remise de 15 à 18 centimes par litre sur les carburants octroyée dans toutes les stations-service est en vigueur depuis le 1er avril. Elle était supposée prendre fin le 31 juillet, mais elle sera finalement maintenue en août.