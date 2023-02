Pouvoir d'achat et Inflation : les négociations de salaires restent "difficiles"

En plein contexte inflationniste, Revolut et Dynata ont interrogé plus de 6.000 européens dont un millier de Français, qui ont donné leurs avis sur leurs perspectives financières pour 2023

(Boursier.com) — Revolut , la banque en ligne globale utilisée par plus de 25 millions de clients dans le monde, a interrogé 6.000 personnes dans 6 pays sur l'impact de l'inflation et des prix élevés sur leurs finances en 2023. Plus de 1.000 personnes ont répondu à ces questions en France...

Après 10 mois d'inflation, les Français se sont-ils accommodés à la hausse des prix ? Réduisent-ils leurs dépenses ou demandent-ils des augmentations de salaire ? Comment protègent-ils leurs économies ?

Les prédictions des français en question

L'objectif à long terme de la Banque Centrale Européenne est de maintenir l'inflation à un niveau de 2%, toutefois l'INSEE a annoncé en France des chiffres bien au-delà de cet objectif avec un taux d'inflation à 5,2% fin 2022. Mais que nous réserve 2023 ?

Pour 79% des personnes interrogées en France, l'inflation va continuer à augmenter en 2023, 13% pensent qu'elle se maintiendra au niveau actuel et 6% tout de même s'attendent à une baisse. Cet élan d'optimisme est le plus souvent partagé par les hommes (8%), les jeunes âgés de 18 à 24 ans (15%) et les habitants du sud de la France (11%). Qui sont les français les plus touchés par l'inflation ?

L'enquête vise à comprendre quels seraient les ménages les plus touchés par l'inflation...

Selon les personnes interrogées, les retraités (51%), les étudiants (50%) et les actifs avec enfants (36%) seraient les plus touchés par la hausse des prix. Mais alors qui seraient les plus épargnés par cette nouvelle crise ?

Pour les Français la catégorie la moins impactée serait celle des micro-entrepreneurs (10%) suivie par les couples de travailleurs sans enfants (17%). Toutefois, le point de vue dépend de l'âge et chacun semble voir midi à sa porte : Les jeunes de 18 à 24 ans sont plus enclins à penser que l'inflation frappe durement les étudiants (65%), tandis les personnes âgées de plus de 65 ans mettent plutôt en avant un impact important de l'inflation sur le porte-monnaie des retraités (81%).

Des négociations de salaires difficiles

En tant que salarié, la recette la plus simple pour contrer l'inflation est évidemment de recevoir une augmentation de salaire... Cependant, pas toujours facile de convaincre son employeur et seuls 38% des Français interrogés (28% de femmes, 49% d'hommes) ont admis avoir reçu une augmentation de salaire - correspondant à l'inflation (5%), supérieure à l'inflation (3%) ou inférieure à l'inflation (29%). 9% s'attendent tout de même à avoir une augmentation en 2023 et 6% vont se lancer dans des négociations...

28% admettent qu'ils n'ont pas reçu d'augmentation de salaire et qu'il est peu probable que cela se produise. 2% des interrogés ont même vu leur salaire être réduit l'année dernière, malgré l'inflation...

Que faire alors ? Lorsqu'il n'y a aucune chance d'obtenir une augmentation de salaire, il faut réduire les coûts et changer les habitudes... Les fonctions de budgétisation et de contrôle des dépenses peuvent vous aider. Les nouvelles habitudes financières des Français Changer de mode de vie peut être difficile, mais 38 % des Français interrogés ont admis que la flambée des prix leur apprend à dépenser moins et à mieux contrôler leurs dépenses.

Sous l'influence de l'inflation, 32% ont décidé d'épargner davantage pour les périodes difficiles, 9% prévoient d'investir et 5% d'accepter un travail supplémentaire en plus de celui qu'ils ont actuellement. Enfin, seuls 17% des répondants indiquent que l'inflation n'affectera aucunement leurs habitudes financières à long terme. Il est intéressant de noter que presque 10% des Français interrogés déclarent qu'ils prévoient de soutenir les organisations caritatives en 2023, et même de donner plus qu'avant, dont 5% qui veulent exclusivement soutenir les réfugiés Ukrainiens.

Investir et protéger sa richesse

En période d'inflation, gagner plus et réduire les dépenses est un bon début, mais de plus en plus d'Européens se montrent intéressés par l'investissement. Si 10.000 euros apparaissaient soudainement dans leur portefeuille - qu'en feraient-ils ? 14% utiliseraient cette somme pour une grosse dépense (achat d'une voiture, rénovation d'un appartement), 28% les déposeraient sur un compte d'épargne, et 16% les utiliseraient tout simplement pour faire leurs courses tandis que 9% les déposeraient simplement sur un compte courant pour y avoir facilement accès.

On note tout de même 11% d'hédonistes qui les dépenseraient pour le plaisir, pour voyager par exemple. Enfin, certains envisageraient d'investir dans l'or (0,8%), les obligations, les actions et les ETF (1,90%), les crypto-monnaies (0,6%), les produits de luxe (1%) ou de les investir dans leur propre entreprise (0,8%).

Immobilier : Le bon moment pour acheter ?

À l'ère de l'inflation et des taux élevés, faut-il continuer à investir dans l'immobilier ? Les avis sont plus que partagés. 57% des Français interrogés estiment que ce n'est pas le moment d'investir dans la pierre, pour diverses raisons...

Une grande partie des répondants (26%), pointent du doigt les prix trop élevés de l'immobilier et estiment qu'il vaut mieux attendre. 15% avertissent que l'incertitude règne et préfèrent garder des liquidités. 7% pensent que le marché est survendu et qu'il n'y a pas de bonnes offres en ce moment, et 8% préfèrent tout simplement louer plutôt qu'acheter.

Toutefois, des voix s'élèvent également en faveur de l'achat de biens immobiliers (41%), sous certaines conditions. 16% des personnes interrogées pensent que le moment est propice à l'achat d'un bien immobilier, mais seulement si l'on finance l'opération au comptant. 18% pensent que le moment est peut-être propice, mais se plaignent de la difficulté d'obtention des prêts. Enfin, 6% estiment que le moment est bien choisi pour un achat supporté par un prêt immobilier, malgré la hausse des taux...

"En période d'inflation, il est essentiel de protéger son patrimoine et son style de vie de différentes manières. Une bonne option consiste à commencer à utiliser des outils intelligents pour établir un budget et contrôler ses dépenses - comme celles que nous proposons dans l'application Revolut. Une autre solution consiste à mettre de côté de l'argent dans des actifs tels que les matières premières ou les actions. Certaines personnes recherchent également des emplois secondaires - notre nouveau compte Revolut Pro peut être utile à cet égard. Si quelqu'un cherche des moyens de diversifier ses actifs personnels, Revolut offre de nombreuses options, de l'achat d'or à l'obtention de dollars américains. Cela vaut la peine de garder l'esprit ouvert et de profiter des nombreuses opportunités disponibles" a déclaré Tomasz Jarczyk, responsable produit chez Revolut.