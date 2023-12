Mode d'emploi

(Boursier.com) — Pouvoir d'achat des Franciliens : 12 mesures phares pour 2024 :

-Gel des tarifs de la mutuelle régionale Île-de-France Mutuelle santé qui propose des tarifs 20% moins chers et des garanties pensées pour la santé quotidienne des Franciliens : En partenariat avec La Mutuelle Familiale, Harmonie Mutuelle et Axa, la Région propose depuis le 1er février 2023 à tous les Franciliens la première mutuelle régionale. L'objectif avec "Île-de-France Mutuelle Santé" : faciliter l'accès aux soins et à la prévention avec des tarifs avantageux pour préserver le pouvoir d'achat de chacun.

https://www.iledefrance.fr/franciliens-vivre-en-ile-de-france/sante/ile-de-france-mutuelle-sante

-Le gel des cantines : après 3 années de gel des tarifs de la restauration scolaire, la Région Île-de-France a décidé de geler les tarifs des catégories de A à G pour la 4e année consécutive, afin de protéger le pouvoir d'achat des familles. La reconduction de cette mesure concerne plus de 50% des familles. Alors que l'inflation pour la restauration scolaire atteint les 8%, la Région prend intégralement à sa charge, et à la place des familles, ce surcoût de 2,2 ME.

Pouvoir d'achat : une rentrée des lycées économique pour les familles (iledefrance.fr)

-Le "Chèque permis de conduire" pour les jeunes en insertion : la Région Île-de-France finance jusqu'à 1.300 euros le permis B des Franciliens de 18 à 25 ans en formation ou en recherche d'emploi (35.000 jeunes concernés). Lancée en mars 2021, cette aide présente une nouveauté de taille depuis septembre 2022 : les bénéficiaires n'ont plus à avancer d'argent, les auto-écoles étant payées directement.

Chèque permis de conduire jeunes en insertion professionnelle (iledefrance.fr)

-Augmentation de la prime de rentrée pour le pouvoir d'achat des apprentis (Aide régionale à l'entrée en apprentissage / ARA) : la Région Île-de-France est fortement mobilisée en faveur de l'apprentissage. Le soutien de la Région à ce type de cursus se fait de 2 façons : auprès des centres de formation mais aussi de leurs élèves de première année. Elle accorde à ceux-ci l'Aide régionale à l'apprentissage, qui est de 115 euros pour les CAP et de 375 euros pour les bac pro et BTS.

L'action régionale pour l'apprentissage | Région Île-de-France (iledefrance.fr)

-De nouveaux contrats "Etudiants mentors" : 1.000 nouveaux contrats d'étudiants mentor au sein des universités (payée 2.100 euros pour 250 h minimum) pour soutenir le travail étudiant et lutter contre l'échec universitaire ;

https://www.iledefrance.fr/toutes-les-actualites/etudiants-mentors-decouvrez-des-aides-regionales-pour-les-jeunes-et-les-etudiants

-Primes à l'achat pour des vélos électriques, cargos, classiques ou adaptés: la Région Ile-de-France encourage tous les Franciliens à acheter un vélo en leur accordant une aide cumulable avec celle de leur commune. De la prime à l'achat d'un vélo à assistance électrique (jusqu'à 500 euros) proposée depuis 2020 à la prime à l'achat d'un vélo mécanique (jusqu'à 100 euros) pour les 15-25, l'éventail des aides est riche et répond à tous les besoins...

Primes à l'achat d'un vélo électrique, cargo, classique ou adapté (iledefrance.fr)

-Hausse des aides à l'achat de véhicules électriques ; les aides régionales à l'acquisition de véhicules propres évoluent en 2024 et peuvent atteindre jusqu'à 9.000 euros pour les particulier. En parallèle, elle est désormais conditionnée au bilan carbone des constructeurs automobiles. Un critère qui est une première pour une collectivité.

Véhicules propres : les aides régionales pour les particuliers et les entreprises évoluent au 1er janvier 2024 | Région Île-de-France (iledefrance.fr)

-Renouvellement des chauffages au fuel, au bois ou au charbon : la Région aide les particuliers à faire face à l'augmentation des factures énergétiques en choisissant un mode de chauffage plus écologique (solaire, thermique, pompe à chaleur etc. En partenariat avec l'Agence de la Transition Ecologique (ADEME), l'aide peut aller jusqu'à 1.500 euros.

Aides de la Région Île-de-France pour chauffage plus écologique (iledefrance.fr)

-Aide régionale dédiée aux particuliers pour l'installation d'un récupérateur d'eau de pluie : la Région encourage donc les foyers franciliens prêts à s'équiper d'un récupérateur d'eau de pluie, en leur proposant une subvention pouvant atteindre 20.000 euros. Utiliser l'eau de pluie pour arroser son jardin présente des avantages économiques et environnementaux...

https://www.iledefrance.fr/toutes-les-actualites/particuliers-une-aide-regionale-pour-installer-votre-recuperateur-deau-de-pluie

-Renforcer toujours plus l'accès des jeunes à la culture, à la pratique sportive et à la santé avec la LABAZ, une application mobile crée par la Région Île-de-France pour les jeunes de 15 à 25 ans : chèques de 100 euros pour l'accès à la culture et au sport, aides pour l'achat d'un vélo (jusqu'à 400 euros pour un vélo électrique) bons plan sport et culture comme des places pour des évènements sportifs, notamment 30 000 places pour les Jeux olympiques et paralympiques.

https://www.iledefrance.fr/toutes-les-actualites/labaz-lappli-bons-plans-de-la-region-pour-les-15-25-ans

- Aide à l'achat d'une alarme : la Région apporte une aide forfaitaire de 100 euros aux Franciliens qui installent des alarmes, détecteurs, caméras, etc. pour lutter contre les cambriolages et renforcer leur sécurité.

https://www.iledefrance.fr/aides-et-appels-a-projets/aide-lachat-dune-alarme

-Distribution gratuite d'ordinateurs pour les lycéens : pour la 6eme année consécutive, tous les élèves des lycées publics franciliens reçoivent un ordinateur personnel à leur entrée en seconde. Ils le gardent pour la durée de leur scolarité et en deviennent propriétaires à la fin de leurs études secondaires. Les élèves de seconde de la voie professionnelle des lycées privés sous contrat d'association avec l'État reçoivent également un ordinateur portable. Ces équipements informatiques sont intégralement pris en charge par la Région Île-de-France, à l'instar des manuels nécessaires à la scolarité des lycéens qui y sont préalablement chargés. Soit une dépense moyenne de 600 euros par élève entrant en classe de seconde...

