Poutine scelle l'annexion de quatre régions en Ukraine

Une décision condamnée par l'Union européenne...

(Boursier.com) — Le président Vladimir Poutine a officialisé vendredi l'annexion par la Russie des quatre régions de l'est de l'Ukraine consultées par référendum, au nom du "droit à l'autodétermination des peuples". "Les habitants de Lougansk (Louhansk en ukrainien), Donetsk, Kherson et Zaporijjia deviennent nos citoyens pour toujours", a déclaré le président russe.

Selon lui, les populations ont voté "sans équivoque" pour "un avenir commun". Les référendums organisés dans les quatre régions concernées - et non reconnus par la communauté internationale - se sont conclus par un "oui" à l'annexion à quelque 99%.

Les 27 condamnent l'initiative

Les 27 Etats membres de l'Union européenne ont condamné l'initiative dans un communiqué commun et réaffirmé qu'ils ne reconnaîtraient "jamais" les référendums qui constituent "une nouvelle violation de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine". Les résultats de ces consultations, soulignent-ils, sont "falsifiés et illégaux".

"C'est la volonté de millions de personnes", a affirmé Vladimir Poutine lors d'une cérémonie officielle en présence de centaines de dignitaires dans le cadre de la salle de l'Ordre de Saint-George, au Kremlin. "Quatre nouvelles régions russes" seront ainsi formées, a-t-il dit, avant de signer des documents formalisant l'annexion aux côtés des quatre représentants des territoires venus à Moscou.

Violente diatribe

Nous défendrons ces terres "de toutes nos forces et par tous les moyens", a-t-il martelé, parlant d'un combat "pour la grande Russie historique" face à "l'hégémonie occidentale" et au "modèle néocolonial". Plus de 15% du territoire ukrainien tombent ainsi sous le contrôle administratif de Moscou, après la Crimée en 2014 (soit au total quelque 18%).

Dans son discours, le chef du Kremlin s'est livré à une violente diatribe contre l'Occident, accusé de "satanisme", de "négation de l'être humain" et de violation des valeurs morales et familiales. Le dirigeant russe a de nouveau accusé les Occidentaux d'être à l'origine des quatre fuites d'importance détectées sur les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, en mer Baltique, évoquant des "explosions".