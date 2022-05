Poutine inflexible face aux sanctions occidentales contre la Russie

Le président russe a reconnu jeudi que les sanctions occidentales causaient des perturbations en Russie, mais il n'a donné aucun signe de modification de sa position, estimant que Moscou ne pourrait pas être isolé sur le plan technologique.

(Boursier.com) — L 'Occident ne parviendra pas à isoler la Russie sur le plan technologique, malgré les problèmes causés aux chaînes d'approvisionnement par les sanctions prises contre Moscou, a affirmé jeudi Vladimir Poutine.

S'adressant par liaison vidéo aux dirigeants de pays de l'ex-URSS, le président russe a reconnu que les sanctions prises depuis l'attaque de la Russie contre l'Ukraine le 24 février causaient des perturbations économiques, mais il n'a donné aucun signe de modification de la position russe vis-à-vis du conflit en Ukraine.

Le départ des entreprise étrangères, une bonne chose ?

Vladimir Poutine a ainsi répété jeudi que les tentatives d'isoler la Russie allaient échouer, soulignant que les économies des pays développés étaient aux prises avec une spirale inflationniste, des chaînes d'approvisionnements brisées et une crise alimentaire, à un moment où, selon lui, le centre de gravité de la puissance économique mondiale s'est déplacé vers l'Asie.

Alors que l'Occident et ses alliés dénoncent une attaque injustifiée de la Russie contre son voisin ukrainien, Moscou a toujours affirmé avoir été obligé d'intervenir en Ukraine parce que cette dernière, soutenue par l'Otan, était devenue une menace empêchant la Russie de se sentir "en sécurité, se développer et exister".

Vladimir Poutine a déclaré que le retrait de certaines entreprises étrangères du marché russe était peut-être une bonne chose. "Parfois quand vous voyez ceux qui partent (Dieu merci peut-être ?) nous allons occuper leurs marchés : nos entreprises, notre production, elle a déjà augmenté , et elle sera solidement assise sur le terrain préparé par nos partenaires", a-t-il dit.

Un isolement technologique jugé "impossible"

Il a reconnu que la Russie avait besoin d'accéder aux technologies étrangères, ajoutant : "Nous n'allons pas nous en couper - ils veulent nous évincer un peu, mais dans le monde moderne, c'est tout simplement irréaliste, impossible".

Il n'a pas précisé comment la Russie trouverait les moyens de conserver l'accès aux composants et logiciels occidentaux. La Russie continuera à s'efforcer de trouver des substituts aux importations de produits étrangers auxquels elle n'a plus accès, même s'il ne s'agit pas d'une "panacée pour tous les maux", a-t-il dit.

"Les représentants de nos entreprises sont confrontés à des problèmes, bien sûr, notamment dans le domaine des chaînes d'approvisionnement et des transports. Mais cependant, tout peut être ajusté, tout peut être construit d'une nouvelle manière", a déclaré Vladimir Poutine dans une intervention retransmise à la télévision.

Il a assuré que la Russie résistait bien et qu'elle se détournait des l'Ouest en faveur de la Chine, l'Inde et d'autres puissances. Faisant apparemment référence aux Etats-Unis, le président russe a aussi déclaré qu'aucun "gendarme du monde" ne parviendrait à l'aide de sanctions à affaiblir des pays comme la Russie, la Chine et bien d'autres qui suivent ce qu'il a qualifié de politique indépendante.

La banque centrale russe baisse ses taux face à l'envolée du rouble

Les propos du président russe interviennent alors que les Etats-Unis ont mis fin mercredi à une mesure dérogatoire qui permettrait à Moscou d'acquitter en dollars des paiement liées à ses obligations souveraines. Cette décision de Washington pourrait pousser la Russie à faire défaut sur sa dette souveraine.

Jeudi, la banque centrale russe a abaissé son principal taux directeur de 14% à 11% afin de freiner l'envolée du rouble, qui menace de peser sur les exportations de matières premières du pays. L'institution a reconnu que "les conditions externes pour l'économie russe restent difficiles" en raison des sanctions occidentales.

La banque centrale avait dans un premier temps relevé en urgence à 20% son principal taux après le déclenchement de l'offensive militaire de la Russie en Ukraine le 24 février, avant de le ramener à 14% en avril.

Lundi, afin de ralentir la hausse du rouble, la Russie a réduit la proportion des recettes en devises étrangères que les exportateurs doivent convertir en roubles à 50%, contre 80% auparavant.

Une inflation ramenée à 5-7% en 2023 en Russie ?

Le rouble s'était dans un premier temps effondré après l'offensive russe, mais il est rapidement remonté à son plus haut niveau depuis 2018 face au dollar et depuis 2015 face à l'euro, soutenu par un sévère contrôle des capitaux, un plongeon des importations lié aux sanctions occidentales, et l'obligation imposée par Moscou pour les acquéreurs d'énergie russe de payer leurs factures en roubles. Jeudi, la devise russe a chuté de 7% en réaction à la baisse des taux, pour s'échanger à 63,55R/$.

La gouverneure de la banque centrale russe, Elvira Nabiullina, a estimé jeudi que la banque avait empêché une spirale inflationniste et qu'elle abaisserait sa prévision d'inflation pour 2022, qui se situe actuellement dans une fourchette de 18-23%. Selon elle, l'inflation ralentira à 5-7% en 2023 puis à 4% en 2024. Elle a aussi signalé que la banque centrale pourrait réduire davantage les taux lors de sa prochaine réunion le 10 juin.

Risque de récession mondiale liée au conflit en Ukraine

Face à l'envolée des prix, Vladimir Poutine a ordonné mercredi une augmentation de 10% des pensions et du salaire minimum pour protéger les Russes des effets de la crise économique.

Mercredi, le président de la Banque mondiale, David Malpass, a déclaré que les économies de l'Ukraine et de la Russie devraient toutes deux connaître une contraction significative, tandis que l'Europe, la Chine et les Etats-Unis feraient face à un ralentissement de leur croissance plus lente.

Lors d'un événement organisé par la Chambre de commerce américaine à Washington, M. Malpass n'a pas exclu que ce conflit déclenche une récession mondiale en raison de son impact sur les prix des denrées alimentaires et de l'énergie, ainsi que sur la disponibilité des engrais dans le monde.