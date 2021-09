Pourquoi YouTube va supprimer toutes les vidéos 'anti-vaccin'

Les contenus qui s'attaquent à la fiabilité des vaccins contre le coronavirus, mais aussi contre toutes les maladies, seront effacés.

(Boursier.com) — YouTube accentue sa lutte contre les vidéos "antivax". La plateforme de vidéos en ligne a décidé de supprimer tous les contenus qui remettront en cause la fiabilité des vaccins - pas seulement ceux contre le coronavirus, mais contre toutes les maladies.

La filiale de Google Alphabet a donc annoncé qu'elle étendrait sa politique contre la désinformation pour couvrir tous les vaccins que les autorités sanitaires jugent efficaces. Cette interdiction concernera tous les médias qui prétendent que les vaccins sont dangereux ou conduisent à des problèmes de santé chroniques tels que l'autisme, a déclaré Matt Halprin, vice-président de YouTube en charge des missions "confiance et sécurité".

130.000 fichiers antivax supprimés

Il y a un an, YouTube avait déjà interdit certaines vidéos critiquant les vaccins contre le covid-19. La société a déclaré qu'elle avait depuis retiré plus plus de 130.000 fichiers de la plateforme. Mais de nombreuses vidéos ont contourné la règle en se lançant dans des allégations douteuses sur les vaccins, sans mentionner le Covid-19.

YouTube a donc décidé que sa politique était trop limitée. "Nous pouvons imaginer que les spectateurs extrapolaient ensuite au Covid-19 ", a déclaré Matt Halprin. "Nous voulions nous assurer que nous couvrions tout le spectre des vaccins."

YouTube est confronté, comme d'autres géants de l'internet tels que Facebook et Twitter, à des pressions politiques pour son traitement des informations sur la santé, les "fake news" ayany explosé depuis le début de la crise sanitaire. Le président des États-Unis Joe Biden et les législateurs ont beaucoup critiqué les réseaux sociaux pour leur absence de contrôle des discours "antivax".

64% des Américains ont reçu une dose

Environ 64% de la population des États-Unis a reçu au moins une dose de sérum contre Covid-19, les experts de santé expliquant que la maladie touche désormais essentiellement les non vaccinés.

Les employeurs commencent à exiger que leurs collaborateurs se fassent vacciner. Mais les "antivax" ont également une audience importante dans le pays, alors que des célébrités ou des athlètes professionnels expriment régulièrement leur scepticisme sur l'efficacité des vaccins...