Pourquoi WhatsApp ne fonctionnera plus sur certains téléphones

A partir de mardi, une nouvelle version de l'application de messagerie du groupe Meta sera incompatible avec d'anciennes versions d'Android et iOS...

(Boursier.com) — Certains utilisateurs auront du mal à accéder à WhatsApp à partir de mardi... Alors qu'elle prévoit de déployer une mise à jour, l'application de messagerie appartenant au groupe Meta deviendra incompatible avec les anciennes versions d'Android et d'iOS. En d'autres termes, certains téléphones considérés comme dépassés ne pourront plus faire tourner la messagerie aux 2 milliards d'utilisateurs.

Une cinquantaine de modèles sont concernés. Les plus récents de la liste ont été commercialisés en 2012, comme le Galaxy S3 mini de Samsung, précise 'Le Parisien'.

"Actuellement, nous recommandons l'utilisation des appareils pris en charge suivants : Android 4.1 et versions ultérieures ; iPhone sous iOS 12 et versions ultérieures ; KaiOS 2.5.0 et versions ultérieures, y compris JioPhone et JioPhone 2", précise la plateforme sur sa page de FAQ.



De nouvelles fonctionnalités

La mise à jour doit permettre d'offrir aux utilisateurs de nouvelles fonctionnalités sur l'application, telles que la lecture en dehors de la conversation, un aperçu du brouillon et la mémorisation de la lecture.

Pour savoir si la mise à jour est nécessaire, il suffit de vérifier dans les réglages de son smartphone pour déterminer s'il dispose a minima d'IOS10 ou d'Android 4,1. Si ce n'est pas le cas, il faudra alors le mettre à jour, au risque de ne plus pouvoir utiliser Whatsapp, ou bien de voir apparaître de nombreux bugs.

Un tri régulier

Depuis 2013, WhatsApp fait régulièrement le tri dans les smartphones pouvant accéder à l'application, écartant ainsi les versions jugées comme obsolètes. "Pour choisir les systèmes d'exploitation à ne plus prendre en charge, nous recensons chaque année, à l'instar d'autres entreprises spécialisées dans les technologies, les appareils et les logiciels les plus anciens, et ceux qui comptent le moins d'utilisateurs à leur actif", précise l'entreprise.

En novembre dernier, WhatsApp avait ciblé les utilisateurs de smartphones de plus de 5 ans équipés de versions antérieures à Android 4.1 et iOS 10. Ces anciens appareils, qui disposent actuellement d'un accès restreint à la messagerie, devaient s'accommoder de plusieurs dysfonctionnements...