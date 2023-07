Pourquoi Twitter limite le nombre de tweets accessibles par jour

La limitation va bientôt passer à 8.000 messages par jour pour les utilisateurs vérifiés, et 800 pour les utilisateurs non vérifiés...

(Boursier.com) — Les comptes non vérifiés de Twitter seront désormais limités à la lecture de 600 publications par jour, et à 6.000 par jour pour les comptes vérifiés. La limite quotidienne est de 300 pour les nouveaux comptes non vérifiés, a annoncé samedi le président exécutif de Twitter, Elon Musk, qui veut lutter contre la récupération de données pour développer des modèles d'intelligence artificielle (IA) dite générative.

La limitation va bientôt passer à 8.000 messages par jour pour les utilisateurs vérifiés, 800 pour les utilisateurs non vérifiés et 400 pour les nouveaux utilisateurs non vérifiés, a ajouté Elon Musk dans un message distinct publié sur le réseau social.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we've applied the following temporary limits: > >- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day >- Unverified accounts to 600 posts/day >- New unverified accounts to 300/day

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

"Niveaux extrêmes" de récupération

Twitter a récemment annoncé l'obligation d'avoir un compte pour consulter des tweets, décision qu'Elon Musk a qualifié vendredi de "mesure d'urgence temporaire".

Le milliardaire dit vouloir ainsi empêcher des "niveaux extrêmes" de récupération de données et une manipulation du système. "Quasiment toutes les entreprises qui font de l'IA, des start-ups aux plus grands groupes du monde, ramassaient de grandes quantités de données", insiste l'actionnaire majoritaire de Twitter. "C'est un peu frustrant de devoir ajouter, en urgence, un nombre important de serveurs pour le seul fait de justifier la valorisation indécente de certaines start-ups de l'IA",

Elon Musk a critiqué par le passé des sociétés d'intelligence artificielle comme OpenAI, propriétaire de ChatGPT, qu'il accuse de piller les données de Twitter.