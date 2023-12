Pourquoi Paris n'a pas la cote auprès des expatriés

Alors que les villes espagnoles cartonnent...

(Boursier.com) — Des habitants sympathiques, des logements faciles à trouver et abordables, mais aussi des opportunités de carrière... Malaga est la ville préférée des expatriés, selon le dernier rapport de la communauté en ligne Internations, qui a interrogé plus de 12.000 personnes vivant dans 172 pays ou territoires à travers le monde. Malaga est une habituée des premières places dans ce classement, qu'il s'agisse de qualité de vie (météo, environnement...) mais aussi d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Dans l'ensemble, 88% des expatriés y sont satisfaits de leur vie.

Et l'Espagne a beaucoup de succès, puisqu'Alicante et Valence complètent le podium, prisées elles aussi pour leur qualité de vie et les opportunités qu'elles offrent. Présente également dans le top 10, Madrid se classe sixième du classement Internations. Elle cumule les qualités, à en croire ceux qui ont quitté leur pays pour s'y installer : ils trouvent qu'il est facile de payer sans espèces, d'avoir accès à Internet haut débit chez eux et d'avoir un accès illimité aux services en ligne. Ils citent également la facilité à se soigner, ou l'accès à la culture.

Les meilleures villes selon les expatriés en 2023 (Internations) 1 Malaga (Espagne) 2 Alicante (Espagne) 3 Valence (Espagne) 4 Ras al Khaimah (Emirat arabes unis) 5 Abu Dhabi (Emirat arabes unis) 6 Madrid (Espagne) 7 Mexico (Mexique) 8 Kuala Lumpur (Malaisie) 9 Bangkok (Thaïlande) 10 Mascate (Oman)

Sanction pour Paris

A l'inverse, certaines villes sont boudées par les expatriés : Milan est à la dernière (49ème) place de ce classement, derrière Rome, Vancouver, Hambourg et... Paris. La capitale française décroche une piteuse 41ème place sur 49 au classement Expat City Ranking 2023. Les expatriés ont du mal à trouver leur place dans la capitale française. Plus de la moitié (55 %) ont des difficultés avec la bureaucratie parisienne (contre 38% au niveau mondial). De plus, 71% trouvent le logement inabordable (contre 42% au niveau mondial) et 60% le décrivent comme difficile à trouver (contre 31% au niveau mondial).

Ces problèmes pèsent davantage à Paris, où 66% des personnes interrogées déclarent qu'il est difficile de vivre sans parler français, soit plus de deux fois la part mondiale (32%). Pourtant, la nécessité semble pousser les expatriés à apprendre le français : 77% parlent assez bien voire très bien la langue (vs 55% au niveau mondial). Malgré leurs bonnes compétences en français, les expatriés à Paris sont déçus de leur vie sociale : 56% ont du mal à se faire des amis locaux (vs 36% au niveau mondial), et Paris se classe parmi les cinq villes les moins conviviales au monde (46ème). En fait, 36 % déclarent que les habitants de la capitale française sont hostiles, soit plus de deux fois la part mondiale (16 %). Au total, Paris se classe 40ème dans l'indice de facilité d'installation.

Pas terrible niveau travail

Paris reçoit également des avis mitigés concernant le travail. Si la sécurité de l'emploi constitue un véritable point fort, près de trois expatriés sur dix (29%) estiment qu'ils ne sont pas payés équitablement (contre 19% au niveau mondial). Ces bas salaires perçus pourraient également avoir un impact sur les finances personnelles des expatriés, puisque 61 % d'entre eux ont des difficultés avec le coût de la vie générale (contre 35% au niveau mondial).

Côté qualités, Paris offre tout de même d'excellentes possibilités de loisirs, ainsi qu'un solide système de santé. Les expatriés aiment la variété culinaire et les options de restauration et 83% apprécient la culture et la vie nocturne (contre 68% dans le monde).