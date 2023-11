Pourquoi les touristes chinois boudent la Thaïlande et le Japon

Le Japon et la Thaïlande sont les deux destinations préférées des Chinois, mais des inquiétudes récentes leur ont fait changer leurs plans.

(Boursier.com) — La Thaïlande et le Japon n'ont plus la cote auprès des Chinois. Alors que ces derniers ont recommencé à voyager après de longs mois de restrictions liées au Covid, ils modifient leurs habitudes et boudent ces deux destinations... Au troisième trimestre, la Thaïlande est tombée à la sixième place des pays les plus fréquentés par les touristes chinois, et le Japon à la huitième place, selon les informations de CNBC.

C'est désormais Singapour qui domine les intentions de voyage (18%), devant l'Europe (15%), indique le China Travel Desk, qui sonde les envies des voyageurs. Suivent la Corée du Sud, la Malaisie et l'Australie.

Pourquoi ce revirement ? Du côté du Japon, c'est un problème sanitaire qui effraie les touristes chinois. Au mois d'août, le pays a commencé à déverser dans l'océan Pacifique l'eau radioactive retraitée de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima, suscitant l'inquiétude voire la colère de ses voisins, en premier lieu de Pékin, qui a annoncé une suspension immédiate sur toutes les importations de produits de la mer japonais. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il n'est pas dangereux de consommer ces produits, mais les touristes chinois ne semblent pas y croire...

Peur de l'insécurité

En ce qui concerne la Thaïlande, le nouveau gouvernement espérait que l'annonce d'une dispense de visa de cinq mois attirerait davantage de touristes... Mais les craintes liées à l'insécurité ont pris le dessus : une fusillade survenue le 3 octobre dans le centre commercial le plus célèbre de Bangkok, au cours de laquelle une mère chinoise de deux enfants a été tuée, a aggravé le problème d'image auquel sont confrontés la Thaïlande et d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Ils sont désormais considérés comme dangereux par de nombreux Chinois.

Pour ne rien arranger, plusieurs films chinois à succès sortis cet été ont ajouté à leurs peurs : "Lost in the Stars" et "No More Bets" sont deux thrillers fictifs, et aucun des deux ne se déroule en Thaïlande, mais certains affirment que les intrigues reflètent étroitement des événements réels qui ont fait la une des journaux ces dernières années - notamment une femme chinoise qui a été poussée d'une falaise par son mari en Thaïlande en 2019. Les réseaux sociaux ont vite fait de faire enfler les rumeurs, ce qui a fait chuter le nombre de réservation.

Le gouvernement thaïlandais prévoyait jusqu'à 5 millions d'arrivées de touristes chinois d'ici la fin de l'année, soit moins de la moitié des près de 11 millions arrivés en 2019. Ce scénario s'est révélé beaucoup trop optimiste : le pays a accueilli moins de 2,5 millions d'entre eux sur les neuf premiers mois de 2023...