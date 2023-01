Pourquoi les 'publicités politiques' seront de nouveau autorisées sur Twitter

Le réseau social avait décidé d'interdire les publicités politiques en 2019 après avoir été la cible de vastes critiques pour ce qui était jugé comme une inaction face à la désinformation.

(Boursier.com) — Retour en arrière pour Twitter... Après trois ans d'interdiction, le réseau social va de nouveau autoriser les publicités politiques. Cette décision, qui a été confirmée mercredi à 'Reuters' par un dirigeant de la plateforme de microblogging, intervient alors que le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, cherche à accroître ses revenus et multiplie les initiatives controversées depuis le rachat fin octobre dernier...

"Nous croyons que la publicité basée sur une cause peut faciliter le débat public autour de sujets importants. Aujourd'hui, nous assouplissons notre politique en matière de publicités pour les causes aux Etats-Unis. Nous prévoyons également d'étendre cette décision aux publicités politiques que nous autoriserons au cours des prochaines semaines", a indiqué mercredi l'entreprise américaine sur le compte "Twitter Safety".

"A l'avenir, nous alignerons notre politique publicitaire sur celle de la télévision et des autres médias. Comme pour tous les changements de politique, nous veillerons d'abord à ce que notre approche d'examen et d'approbation du contenu protège les personnes sur Twitter. Nous partagerons plus de détails au fur et à mesure de l'avancement de ce travail", précise-t-elle...

We believe that cause-based advertising can facilitate public conversation around important topics. Today, we're relaxing our ads policy for cause-based ads in the US. We also plan to expand the political advertising we permit in the coming weeks. >— Twitter Safety (@TwitterSafety), via Twitter

"La portée d'un message politique doit se mériter, pas s'acheter" selon Jack Dorsey

La révision de sa réglementation en matière de publicités politiques aux Etats-Unis rapproche aussi le réseau social des autres géants du numérique, Facebook du groupe Meta et YouTube du groupe Alphabet, qui autorisent les publicités politiques. De son côté, TikTok est le seul réseau social qui les interdit toujours.

Pour rappel, Twitter avait décidé d'interdire les publicités politiques en 2019 après avoir été la cible, comme d'autres plateformes, de vastes critiques pour ce qui était jugé comme une inaction face à la désinformation.

"La portée d'un message politique doit se mériter, pas s'acheter", avait estimé le cofondateur et ancien président-directeur général de la plateforme, Jack Dorsey, répondant à Mark Zuckerberg qui avait alors fait un choix différent...$