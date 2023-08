Pourquoi les prix du riz affolent les compteurs...

Au plus haut depuis 15 ans en Asie !

(Boursier.com) — Les prix du riz ont atteint leur plus haut niveau en près de 15 ans en Asie, dopés par les inquiétudes croissantes concernant les approvisionnements mondiaux. Le temps sec menace la production en Thaïlande tandis que l'Inde, premier exportateur au monde, a interdit au mois de juillet les exportations de riz blanc non basmati pour protéger les approvisionnements dans le pays.

Le riz blanc thaï 5% brisure, référence asiatique, a bondi à 648 dollars la tonne, au plus haut depuis octobre 2008, selon les données de l'Association thaïlandaise des exportateurs de riz mercredi. De quoi porter l'augmentation des prix à près de 50% sur l'année écoulée. Le riz est vital pour l'alimentation de milliards de personnes en Asie et en Afrique, et la flambée des prix pourrait aggraver les pressions inflationnistes sur des marchés déjà secoués par la guerre en Ukraine.

La sécheresse en question

Dernière menace en date pour l'approvisionnement, la Thaïlande, deuxième exportateur mondial, souffre de la sécheresse... Les autorités encouragent les agriculteurs à passer à des cultures qui nécessitent moins d'eau alors que le pays se prépare à conditions plus sèches avec le début du phénomène météorologique El Niño. Les précipitations cumulées dans la principale région de culture centrale sont 40% en dessous de la normale.

Le mois dernier, la décision de l'Inde d'élargir son interdiction d'expéditions de riz blanc pour protéger ses approvisionnements intérieurs avait provoqué des achats de panique dans certains pays...