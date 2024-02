Pourquoi les prix du cacao s'envolent

A New York, les contrats à terme sur le cacao ont bondi de près de 40% depuis le début de l'année.

(Boursier.com) — Les prix du cacao s'envolent et les fabricants de chocolats s'adaptent. Le groupe américain Hershey, mais aussi le Britannique Cadbury, deux géants du secteur, ont annoncé ce mercredi qu'ils prévoyaient de relever une nouvelle fois le prix de leurs produits, qui sont à l'honneur en cette fête de la Saint Valentin.

Les prix du cacao ont atteint des sommets sans précédent la semaine dernière, alors que la détérioration des conditions météorologiques et les problèmes de maladies ont frappé les rendements des cultures au Ghana et en Côte d'Ivoire, qui abritent 60% de la production mondiale.

A New York, les contrats à terme sur le cacao ont bondi de près de 40% depuis le début de l'année pour atteindre un sommet historique de 5.874 dollars la tonne. Les consommateurs doivent déjà payer plus cher pour s'offrir des friandises, et cette envolée devrait nuire aux résultats des chocolatiers comme Hershey. Les prix élevés des matières premières limiteront la croissance des bénéfices cette année, ont d'ailleurs déclaré les dirigeants de la société basée en Pennsylvanie.

Météo extrême

Le prix des chocolats a augmenté de 11% au cours de l'année écoulée, selon des données compilées par NielsenIQ jusqu'au 27 janvier. Il s'agit des prix "les plus élevés que nous ayons vus depuis des années", a déclaré un représentant de NielsenIQ à la chaîne américaine CNBC.

Mondelez, qui fabrique les chocolats Milka et Cadbury, prévoit donc des hausses de prix pour couvrir l'inflation du cacao, ont déclaré ses dirigeants lors d'une conférence téléphonique le 30 janvier. Mais ils pourraient bien se heurter à l'opposition des distributeurs en Europe, ce qui entraînerait une baisse des ventes dans la région, ont expliqué les dirigeants du groupe, cités par l'agence de presse Reuters. Les prix du chocolat Mondelez en Europe, son plus grand marché, ont augmenté de 12 à 15% l'année dernière, a déclaré le PDG Dirk Van de Put le mois dernier.