Pourquoi les prix des journaux augmentent

De 10 à 20 centimes de hausse en moyenne pour les grands quotidiens...

(Boursier.com) — Hausse du prix du papier, ou couverture de nombreux événements à l'international... La presse n'échappe pas à l'inflation. De nombreux journaux ont fait monter leurs tarifs en ce début d'année, à l'image du Figaro, qui annonce vendredi coûter désormais 20 centimes de plus et passer à 3,60 euros.

L'édition du weekend, avec ses suppléments Le Figaro Magazine, Madame Figaro et TV Magazine, va de son côté augmenter de 40 centimes. En cause, la hausse des coûts industriels (prix du papier et de l'impression, énergie, frais de distribution) mais pas seulement. "Des conflits internationaux aux fortes tensions qui traversent notre société, des Jeux olympiques et paralympiques aux élections européennes, le Figaro se mobilisera sur tous les fronts en 2024", explique le quotidien.

5 à 20 centimes de hausse

Le groupe Sipa-Ouest-France, qui a également relevé ses prix (+ 5 centimes pour Ouest France), invoque les coûts grandissants de la livraison à domicile et une hausse nécessaire pour "fermement rester à l'écoute des territoires".

La plupart des grands quotidiens français se vendent entre 5 et 20 centimes plus cher depuis cette semaine. Le Monde, qui est le plus lu en France, a pris 20 centimes mardi pour passer à 3,60 euros. Les Echos, L'Equipe, La Croix mais aussi sept des dix titres du groupe Ebra dans la presse locale (Le Dauphiné Libéré, les DNA...) ont fait le même choix en ce début 2024.