Pourquoi les prix de l'huile d'olive s'emballent aussi ?

(Boursier.com) — Les prix mondiaux de l'huile d'olive ont atteint de nouveaux records : 8.900 dollars la tonne en ce mois de septembre, sous l'effet d'un "temps extrêmement sec" en Méditerranée, selon un récent rapport du ministère de l'Agriculture des États-Unis. Le prix moyen en août était déjà 130% plus élevé que l'année dernière et ne montre "aucun signe de ralentissement", a déclaré l'USDA.

L'Espagne, premier producteur et exportateur mondial d'huile d'olive, est frappée par une intense sécheresse depuis des mois... Selon les données de la société d'information sur le marché des matières premières Mintec, reprises par le site CNBC, la production espagnole d'huile d'olive au cours de la dernière saison a chuté à environ 610.000 tonnes, soit une baisse de plus de 50% par rapport aux 1,3 à 1,5 million de tonnes habituelles. Les fortes chaleurs ont aussi frappé la Grèce et l'Italie, respectivement deuxième et troisième producteurs d'huile d'olive, ce qui nourrit encore un peu plus les inquiétudes.

Les prix alimentaires reculent en moyenne

Pour ne rien arranger, cette flambée des prix a entraîné des vols : environ 50.000 litres d'huile d'olive extra vierge ont par exemple été dérobés en Espagne fin août, soit un montant d'environ 420.000 euros, soit environ 450 000 $ d'huile d'olive, que l'entreprise familiale a perdue.

L'indice FAO des prix alimentaires, qui suit les variations mensuelles des prix internationaux à l'échelle mondiale, s'est établi en moyenne à 121,4 points en août, en baisse de 2,1% par rapport à juillet et jusqu'à 24% en dessous de son pic de mars 2022, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais certains produits ne profitent pas de cette embellie, à l'image du riz, dont le prix est actuellement au plus haut depuis 15 ans.