Pourquoi les Français consomment moins 'low cost' que leurs voisins

Les champions en Europe sont la Hongrie, le Portugal et l'Espagne.

(Boursier.com) — Alimentaire , vêtements, transport aérien... Le low cost s'est imposé dans le quotidien des Européens en devenant presque un réflexe de consommation naturel. Ainsi, 54% des personnes interrogées consomment régulièrement des produits à bas prix, selon le dernier baromètre de Cetelem dédié au sujet.

Les adeptes sont particulièrement nombreux en Hongrie (74%), au Portugal (65%), en Espagne (63%) et au Royaume-Uni (62%)... Mais l'engouement est moindre en France (41%) : la consommation déclarée de produits low cost est l'une des plus faibles avec la Slovaquie (39%) et la République tchèque (33%).

En France, les consommateurs sont divisés sur la qualité des produits et services low cost : 52% affirment qu'ils sont d'un bon rapport qualité/prix quand 48% pointent une offre à bas prix et de mauvaise qualité. Conséquence directe, l'image qu'ont les Français du low cost est la plus mitigée : la note attribuée de 5,9/10 est l'une des plus basses, contre 6,5/10 au niveau européen...

La part de marché en hausse

Les Français sont donc moins nombreux qu'ailleurs à privilégier les produits low cost (41% contre 54% en moyenne pour le reste du continent), avec une intensité qui varie très peu selon les revenus (42% pour les revenus faibles et 40% pour les revenus élevés).

Une majorité de ces consommateurs le font par choix plutôt que par contrainte (59% vs 41%) et 70% considèrent que ce ne sont pas des achats dévalorisants. Si les Français anticipent moins que la moyenne d'accroitre leur consommation de produits low cost (37% vs 43%), plus de la moitié (54% vs 51%) jugent néanmoins que ce marché a du potentiel dans un contexte de tensions budgétaires.

La tendance de fond est donc à une hausse de consommation des produits à bas prix, dans un contexte de forte inflation. Depuis un an, près de quatre Européens sur dix (39%) indiquent avoir accru leur consommation en produits low cost. C'est dans l'achat de produits alimentaires que la progression constatée sur un an est la plus forte avec 41% des consommateurs low cost déclarant avoir intensifié leurs dépenses dans ce secteur. Dans un avenir proche, les perspectives de développement s'annoncent également prometteuses : un tiers des consommateurs (34%) souhaitent maintenir leurs achats low cost à un même niveau, et 43% sont même décidés à l'intensifier...