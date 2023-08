Pourquoi le secteur immobilier chinois inquiète

Moteur de croissance vital pour la deuxième économie mondiale, il représente jusqu'à 30% du produit intérieur brut du pays.

(Boursier.com) — Encore une mauvaise nouvelle pour le secteur immobilier chinois... Le géant Evergrande, lourdement endetté, a déposé jeudi une procédure de faillite aux Etats-Unis. Dans son dossier déposé auprès du tribunal dédié de Manhattan, la société a fait référence à des procédures de restructuration à Hong Kong, aux îles Caïmans et aux îles Vierges britanniques.

Avec plus de 300 milliards de dollars (275,91 milliards d'euros) de dettes, Evergrande s'est placé sous la protection du "chapitre 15" du code américain des faillites, qui protège les entreprises non américaines en cours de restructuration face à leurs créanciers.

Le promoteur immobilier le plus endetté au monde a fait défaut en 2021 et a annoncé un programme de restructuration de sa dette offshore en mars. La négociation des actions Evergrande est suspendue depuis mars 2022. Tianji Holdings, une filiale d'Evergrande, et sa filiale, Scenery Journey, ont également demandé déposé faillite.

Croissance fragile

Cette annonce intervient en pleine recrudescence des craintes de contagion des problèmes du secteur immobilier chinois à d'autres parties de l'économie, qui donne déjà des signes de faiblesse (consommation atone, ralentissement de l'activité industrielle, hausse du chômage et faiblesse de la demande extérieure).

Country Garden 2007, le plus grand promoteur privé chinois, cherche une extension de paiement pour l'une de ses obligations en devise étrangère. De quoi inquiéter les investisseurs qui considéraient jusqu'ici le promoteur comme l'un des plus solides. Le groupe fiduciaire Zhongrong International a pour sa part annoncé cette semaine cesser de verser les coupons de ses produits d'investissement, ce qui a mis en lumière la forte exposition du secteur bancaire parallèle chinois, d'une valeur de 2.750 milliards d'euros, au secteur immobilier.

Moteur de croissance

La situation est d'autant plus tendue que l'investissement immobilier, les ventes de logements et les nouvelles constructions se sont contractés depuis plus d'un an en Chine.

Le secteur immobilier est depuis longtemps un moteur de croissance vital pour la deuxième économie mondiale et représente jusqu'à 30% du produit intérieur brut du pays. Fin juillet, les principaux dirigeants chinois ont tenté de rassurer en laissant espérer un soutien accru, ouvrant la voie à la mise en oeuvre de politiques spécifiques pour les gouvernements locaux.