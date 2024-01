Pourquoi le Bitcoin corrige le tir depuis le lancement de ses ETF

Les investisseurs vendent la bonne nouvelle...

(Boursier.com) — Le Bitcoin a désormais corrigé de quelque 20% depuis le 11 janvier dernier et le lancement de fonds négociés en bourse (ETF) adossés à la cryptomonnaie. Le Bitcoin avait pourtant atteint la barre de 49.021 dollars le jour où les ETF de BlackRock, Fidelity, ou encore Invesco ont commencé à être négociés... Mais, depuis, la baisse a été brutale, et la devise virtuelle s'échange désormais autour des 39.000 dollars.

Les 10 ETF Bitcoin qui ont obtenu le feu vert de la SEC, le gendarme boursier américain, sont pourtant recherchés : ils ont enregistré 1,1 milliard de dollars de flux nets totaux jusqu'à présent ce mois-ci, selon les données du terminal Bloomberg. Cela inclut l'impact de la vente massive des parts de l'ETF Bitcoin de Grayscale qui a enregistré jusqu'à présent près de 3,5 milliards de dollars de sorties de capitaux...

Les investisseurs se débarrassent en effet de leurs participations de longue date, la démarche étant désormais plus simple. Selon des données mises en avant par CoinDesk, la plateforme FTX, dont la faillite a fait beaucoup de bruit fin 2022, aurait vendu ses 22 millions de parts de l'ETF BTC spot de Grayscale.

Cours chahutés

"Au cours des deux dernières semaines, le Bitcoin a été chahuté par des conditions macroéconomiques plus difficiles (hausse des taux et renforcement du dollar) et par une pression vendeuse importante de la part de traders qui dénouent leurs positions GBTC, en réaction à la faillite de FTX", explique dans une note Sean Farrell, responsable de stratégie d'actifs numériques chez Fundstrat Global Advisors LLC, cité par l'agence de presse Bloomberg.

Le Bitcoin a rebondi de près de 160% l'année dernière, surperformant les actifs traditionnels tels que les actions... Les investisseurs ont largement tablé sur le fait que le lancement de plusieurs ETF bitcoin spot sur le marché américain pourrait constituer un tournant et attirer un plus large éventail d'investisseurs. Les autres jetons à l'image de l'Ether, ont également corrigé le tir ces derniers jours...

