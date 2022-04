Pourquoi la bière coule de nouveau à flot...

Les ventes de bière Heineken dans les bars et les restaurants ont quasiment triplé en Europe au premier trimestre...

(Boursier.com) — Le brasseur Heineken paie sa tournée ! Le groupe vient d'annoncer une hausse plus forte que prévu de ses ventes de bière au premier trimestre. Explication : la réouverture des bars européens depuis le début de l'année en raison d'une moindre intensité de la crise sanitaire. De quoi permettre à la direction de maintenir ses prévisions pour 2022 malgré les incertitudes liées au conflit en Ukraine déclenché par la Russie il y a un peu plus d'un mois...

Les volumes de bière ont ainsi progressé de 5,2% à périmètre constant par rapport à la même période l'année dernière, selon le deuxième brasseur au monde. Un chiffre qui dépasse nettement les prévisions moyennes des analystes qui étaient situées autour de 3,5%...La hausse en Europe a même été de 11,5%, grâce à l'assouplissement progressif des restrictions liées au coronavirus, les ventes de bière Heineken dans les bars et les restaurants ayant quasiment triplé !

Prudence de mise

Le groupe néerlandais, qui est également producteur des bières Sol et Tiger et du cidre Strongbow, a cependant souligné que l'invasion de l'Ukraine par la Russie apportait une incertitude supplémentaire quant aux perspectives économiques mondiales et aux marchés des matières premières... "Nous nous attendons à ce que les pressions inflationnistes croissantes aient un impact sur le revenu disponible des ménages et à un risque conséquent pour la consommation de bière plus tard dans l'année" explique la direction.

Heineken a cependant déclaré bénéficier de positions de couverture prises en 2021, mais le groupe est clairement confronté à une hausse des coûts, mais aussi à des défis en matière de chaîne d'approvisionnement et à la pression suscitée par sa décision de quitter la Russie. Toutefois, la société a tenu à maintenir sa prévision initiale qui évoquait une amélioration "stable à modeste" de sa marge bénéficiaire opérationnelle en 2022.



Retrait de Russie

Rappelons que le groupe Heineken a décidé le mois dernier de se retirer totalement de Russie. "Choqués et profondément attristés de voir la guerre en Ukraine continuer à se déployer et à s'intensifier", le brasseur néerlandais a annoncé quitter le pays, où il comptait quelque 1.800 employés.

"Nous avons annoncé plus tôt que Heineken avait arrêté de nouveaux investissements et exportations vers la Russie, mis fin à la production, à la vente et à la publicité de la marque Heineken, et annoncé que nous n'accepterions aucun avantage financier net ou profit de nos activités en Russie", a rappelé le groupe dans un communiqué. "Suite à l'examen stratégique de nos opérations annoncé précédemment, nous avons conclu que la propriété de Heineken dans l'entreprise en Russie n'est plus durable ni viable dans l'environnement actuel. En conséquence, nous avons décidé de quitter la Russie".

Les salariés payés jusqu'à la fin de l'année

Afin d'"assurer la sécurité et le bien-être continus" de ses employés et "minimiser le risque de nationalisation", la marque de bière a estimé cependant qu'il était "essentiel de poursuivre les opérations récemment réduites pendant cette période de transition" (...) "En toutes circonstances, nous garantissons le paiement des salaires de nos 1.800 collaborateurs jusqu'à fin 2022 et ferons tout notre possible pour préserver leur futur emploi", a-t-elle également assuré.

Le brasseur a dit également bénéficier "d'aucun transfert de propriété" et prévoir "une dépréciation et d'autres charges exceptionnelles non cash d'environ 0,4 milliard d'euros au total". "Une fois le transfert terminé, Heineken n'aura plus de présence en Russie", a-t-il ajouté...