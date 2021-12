Pourquoi la BCE veut offrir un "nouveau look" à ses billets de banque

Alors que l'euro a souvent été critiqué pour être trop désincarné, les futurs billets pourraient être ornés de visages d'Européens et Européennes célèbres.

(Boursier.com) — La Banque centrale européenne se prépare à fêter les 20 ans de l'euro fiduciaire (en pièces et billets), lancé le 1er janvier 2002. A cette occasion, la BCE "projette de modifier le graphisme des billets en euros, en collaboration avec les Européens. Une décision finale devrait être prise en 2024".

Pour cela, l'établissement va mettre en place un groupe consultatif, qui "demandera au public de se prononcer sur les thèmes présélectionnés. Ensuite, un concours de graphisme sera lancé, à l'issue duquel la BCE consultera encore une fois les membres du public. La décision finale sera prise par le Conseil des gouverneurs", explique la BCE.

Des visages célèbres ?

Actuellement, le graphisme des billets en euros repose sur le thème "Époques et styles architecturaux", représenté par des fenêtres, des portails et des ponts. D'après les informations des 'Echos', les futurs billets devraient être décorés par des "visages d'Européens et d'Européennes célèbres, ou de monuments emblématiques du continent".

Le journal rappelle que "l'euro fut souvent critiqué pour être une monnaie désincarnée, alors que les Delacroix, les frères Grimm et les Hernán Cortés ancraient les francs, les deutsche marks et les pesetas dans l'histoire des peuples".

"Les billets en euros sont destinés à durer... Ils constituent un symbole tangible et visible de notre unité européenne, particulièrement en période de crise, et ils font toujours l'objet d'une forte demande", déclare Christine Lagarde, la présidente de la BCE, dans le communiqué.

For almost 20 years now, euro banknotes have been a tangible symbol of European integration and unity, particularly in times of crisis. I am happy to announce we will review the look of our banknotes as we update them for modern Europeans of all ages and backgrounds. https://t.co/jyriTFeIlj — Christine Lagarde (@Lagarde), via Twitter

"Après vingt ans, il est temps de revoir l'apparence de nos billets de banque, afin que les Européens de tous âges et de tous horizons puissent s'en sentir plus proches", poursuit-elle...