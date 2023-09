Pourquoi il va devenir quasi impossible de louer un Airbnb à New York

La ville américaine, confrontée à une sévère pénurie de logements, a mis en place des règles drastiques.

(Boursier.com) — Airbnb lui-même parle d'une interdiction "de facto" des locations de courte durée à New York... La plateforme américaine et ses concurrentes Booking ou Abritel viennent de perdre une importante bataille contre la "Big Apple", puisqu'un juge a confirmé hier de lourdes restrictions pour les loueurs. La ville, qui souffre d'une grave pénurie de logements, a en effet décidé de serrer la vis, faisant sortir du marché des dizaines de milliers de meublés.

Depuis le 5 septembre, il n'est plus possible de louer son bien plus de 30 jours par an (la limite est fixée à 120 jours par an à Paris, capitale qui a elle aussi imposé des règles jugées très strictes). Avec ces nouvelles obligations, il sera seulement possible de louer une pièce, dans sa résidence principale, et sous la condition que les propriétaires soient présents tout au long du séjour. Par ailleurs, le nombre de voyageurs présents sera limité à deux.

Plateforme d'enregistrement

La ville de New York a mis en place une plateforme d'enregistrement et les propriétaires bailleurs devront verser une taxe de 145 euros tous les deux ans. Pour ceux qui contourneraient ces nouvelles règles, l'amende sera comprise entre 1.000 et 7.500 dollars.

Airbnb avait bien tenté au mois de juin de s'attaquer à cette législation, arguant qu'il deviendrait quasiment impossible pour ses hôtes "de faire du business". Mais le marché immobilier joue contre le groupe, avec des loyers exorbitants et une sévère pénurie de logements.

Qui des réservations ?

Selon la plateforme, plus de 80.000 clients avaient déjà réservé des séjours à partir du 5 septembre, date de ce grand chamboulement. "Les règles de location à court terme de la ville de New York sont un coup dur pour son économie touristique et pour les milliers de New-Yorkais et de petites entreprises des arrondissements périphériques qui comptent sur le partage de logements et l'argent du tourisme pour joindre les deux bouts", a commenté Theo Yedinsky, directeur de la politique mondiale d'Airbnb.