Pourquoi Facebook met fin à la reconnaissance faciale sur sa plateforme

"Nous supprimerons les données d'identification numérique de plus d'un milliard de personnes", a affirmé Jerome Pesenti, vice-président de la division intelligence artificielle de Facebook.

(Boursier.com) — Il ne sera bientôt plus possible d'être identifié via la reconnaissance faciale sur Facebook... Le réseau social, qui fait actuellement l'objet de plusieurs polémiques au sujet du traitement des données, a en effet annoncé abandonner sur sa plateforme le système qui permet d'identifier, depuis 2010, une personne sur des photos ou des vidéos postées sur la plateforme...

Dans les semaines à venir, "nous fermerons le système de reconnaissance faciale sur Facebook. Les personnes qui se sont inscrites ne seront plus automatiquement reconnues dans les photos et les vidéos, et nous supprimerons les données d'identification numérique de plus d'un milliard de personnes", a indiqué Jerome Pesenti, vice-président de la division intelligence artificielle de Facebook.

Concrètement, cette décision signifie que certains outils populaires du réseau ne fonctionneront plus. Par exemple, lorsqu'un utilisateur publiera une photo, l'algorithme ne devinera plus les noms des personnes présentes dessus...

Plus d'un tiers des utilisateurs ont activé la reconnaissance faciale

"Ce changement représentera l'une des évolutions les plus importantes en termes d'utilisation de la reconnaissance faciale dans l'histoire de la technologie", a souligné Jerome Pesenti, précisant que "plus d'un tiers des utilisateurs quotidiens de Facebook ont activé la reconnaissance faciale et peuvent être reconnus".

"Ce changement va nécessiter un examen attentif, car nous avons vu un certain nombre de situations où la reconnaissance faciale peut être très appréciée par les personnes utilisant des plateformes", a-t-il également expliqué.

"Par exemple, notre système de texte alternatif automatique primé , qui utilise une IA avancée pour générer des descriptions d'images pour les personnes aveugles et malvoyantes, utilise le système de reconnaissance faciale pour leur dire quand eux-mêmes ou un de leurs amis sont dans une image", précise-t-il...

Une technologie utile au quotidien

La maison-mère de Facebook rebaptisée dernièrement "Meta" reconnaît également que cette technologie peut être utile au quotidien, notamment pour déverrouiller l'écran de son smartphone. Mais "nous devons peser les cas d'utilisation positifs de la reconnaissance faciale par rapport aux préoccupations sociétales croissantes, d'autant plus que les régulateurs n'ont pas encore défini de règles claires", a estimé le vice-président de la division intelligence artificielle de Facebook.

Cette annonce intervient alors que Facebook est accusé par une lance d'alerte de "choisir le profit plutôt que la sécurité" des utilisateurs. Depuis la mi-septembre, le 'Wall Street Journal' publie d'ailleurs les différents chapitres d'une gigantesque enquête baptisée "Facebook Files", se basant notamment sur de nombreux documents issus de recherches internes à l'entreprise, emportés par Frances Haugen avant son départ de l'entreprise en mai dernier...