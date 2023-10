Pourquoi Donald Trump ne fait plus partie du "club" des 400 Américains les plus riches

Le patrimoine de l'ancien président américain a fondu de 600 millions de dollars en un an...

(Boursier.com) — Donald Trump ne fait plus partie du très "select" club des 400 Américains les plus riches, selon le magazine 'Forbes'... Son patrimoine s'élève désormais à 2,6 milliards de dollars, après avoir fondu de 600 millions ces derniers mois. La principale raison : l'échec de Truth Social, son activité de médias sociaux, qui a fait un four en comparaison de ses ambitions, puisque 6,5 millions de personnes se sont inscrites, soit environ 1% du du nombre d'abonnés sur X (ex-Twitter). "La valeur de la participation de 90% de Trump dans la société mère de Truth Social a chuté, passant d'une estimation de 730 millions de dollars à moins de 100 millions de dollars", explique 'Forbes'.

Les immeubles de bureaux en souffrance

Également en difficulté, ses immeubles de bureaux, dont la valeur aurait dégringolé de 170 millions de dollars... La majeure partie de cette baisse provient du 555 California Street, un immense complexe situé au coeur de San Francisco, où Trump détient une participation de 30% aux côtés du Vornado Realty Trust, coté en bourse.

Les perspectives sont d'ailleurs ici toujours inquiétantes, avec des baux générant plus de la moitié du loyer total de l'immeuble qui expirent d'ici fin 2026. Le quartier autour du bâtiment est en grande difficulté : la propriété située juste en face s'est récemment vendue pour moins de la moitié de ce qu'elle coûtait en 2005. La participation de Trump dans le 555 California est en baisse d'environ 100 millions de dollars et le même problème se pose avec un immeuble situé à New York au 1290 Avenue of the Americas.

Pas une première pour Trump

Cependant, tout ne va pas si mal pour l'ancien président américain, qui profite notamment de la passion des Américains pour le golf - il possède plus d'une dizaine d'installations, qui ont toutes pris de la valeur ces derniers mois, et notamment le Trump National Doral, situé à Miami : il vaudrait près de 300 millions de dollars, soi le double de sa mise de départ...

'Forbes' rappelle que Donald Trump a déjà traversé des tempêtes dans le passé, et que ce n'est pas la première fois qu'il est expulsé du Forbes 400. "Trump a obtenu des prêts massifs qui ont conduit à des faillites massives, et il est sorti de la liste en 1990", rappelle le magazine, qui avait d'ailleurs révélé à l'époque de profonds problèmes dans son empire alimenté par la dette. L'hommes d'affaires avait réussi à se redresser avec des aides venues opportunément de Russie pour ensuite demeurer dans la liste de 1996 à 2021, avant d'être rattrapé à nouveau par les conséquences de son mandat à la Maison blanche et le poids du Covid...