Pourquoi des associations réclament le blocage de Twitter en France ?

(Boursier.com) — Twitter dans le viseur des associations... Après avoir demandé la suspension temporaire des réseaux sociaux qui ne respectent pas les dispositions légales sur la protection de l'enfance en mai dernier, le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant (Cofrade) est monté au créneau et a annoncé lundi avoir saisi, avec plusieurs associations, l'Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) pour demander la mise en demeure de la plateforme de microblogging.

"En collaboration avec l'Open [Observatoire de la Parentalité et de l'Education Numérique], le Cofrade, ainsi que quatre associations adhérentes (ACPE, Cameleon, Fondation Scelles et Respect Zone) et l'Unaf, ont saisi aujourd'hui l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) pour demander une mise en conformité de Twitter concernant la protection des mineurs sur les espaces numériques", peut-on lire dans un communiqué.

Les associations disent avoir constaté la présence sur le réseau social "de très nombreuses images et vidéos pornographiques, susceptibles d'être vues par des enfants". "Or, l'article 227-24 du code pénal sanctionne le fait de laisser de tels contenus à disposition d'internautes mineurs", soulignent-elles. Elles ajoutent que "des vidéos pornographiques zoophiles, et d'autres mettant en scène des personnes ou des personnages mineurs" se trouvent également sur le réseau social.

"Dans le souci de l'intérêt supérieur de l'enfant"

"A l'issue de cette démarche, si Twitter ne se conforme pas à la loi, le tribunal judiciaire de Paris se verrait en droit de suspendre l'accès à ce réseau social", préviennent les associations, précisant que cette démarche s'inscrit "dans le souci de l'intérêt supérieur de l'enfant, et non dans des considérations morales".

"Nos associations visent à mobiliser tous les acteurs autour d'une réflexion de fond et d'actions concrètes pour protéger les enfants des contenus choquants", ajoutent-elles. Alors que Facebook se montre très strict concernant la modération des éléments de nudité, Twitter, qui permet l'ouverture d'un compte dès 13 ans, n'interdit pas dans ses conditions d'utilisation les contenus pornographiques.

Les utilisateurs doivent signaler leur propre contenu

Le réseau social cofondé par Jack Dorsey compte avant tout sur les personnes qui publient ces contenus. En effet, les règles d'utilisation de Twitter indiquent que ce sont aux utilisateurs de signaler leur photo ou vidéo pornographique comme contenant des éléments de nudité, lorsqu'ils partagent ce genre de contenu. Ce signalement permet ainsi de ne pas être vu par les utilisateurs qui ont moins de 18 ans ou n'ayant pas renseigné leur âge.

Au printemps dernier, les dirigeants du Cofrade et de l'Open avaient d'ores et déjà réclamé, dans une tribune publiée sur le site du 'Journal du dimanche', "la suspension temporaire des réseaux sociaux qui ne respectent pas les textes législatifs de protection de l'enfance", ainsi que "la tenue sans délais d'Etats généraux concernant la régulation des réseaux sociaux avec pour prisme principal la protection des enfants".