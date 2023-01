Pourquoi Clément Beaune juge l'interdiction des trottinettes 'démagogique'

Le gouvernement planche sur un plan de régulation, alors que la maire de Paris s'est dite favorable à l'interdiction de ces véhicules en libre-service.

(Boursier.com) — "Je crois que les interdictions pures et simples sont des solutions simplistes... La trottinette pose des problèmes, dans certaines villes, mais c'est aussi un moyen de mobilité écologique. On le sait beaucoup ont renoncé au scooter, trop polluant, voire à la voiture, pour prendre une trottinette", a estimé sur France 2 le ministre des Transports Clément Beaune. Dimanche, la maire de Paris avait annoncé être favorable à la disparition de ces engins en libre-service dans la capitale.

Dans une interview accordée au 'Parisien', Anne Hidalgo a annoncé qu'une votation citoyenne serait organisée le 2 avril pour interroger les habitants sur leur maintien ou non dans la capitale. "Mon idée, c'est qu'on arrête. Mais je respecterai le vote des Parisiens, même s'il est contraire à ce que j'aimerais ", a déclaré la maire de Paris, alors que de nombreux piétons, mais aussi des automobilistes et des cyclistes, se plaignent du comportement des usagers de ces véhicules...

Plan de régulation

"Je crois à la régulation et je travaille d'ailleurs au niveau national à un plan de régulation des trottinettes. Il y aura des contrôles, des obligations de sécurité, ce genre de choses, cela fait partie des pistes car je veux qu'on renforce la sécurité", a annoncé Clément Beaune sur France 2, estimant même que l'interdiction était une "solution démagogique".

L'usage de la trottinette est actuellement encadré par un décret d'octobre 2019. Il faut avoir au moins 12 ans pour se déplacer avec ces engins dont la vitesse est limitée à 25 km/h. La circulation sur les trottoirs est interdite (sauf autorisation de la mairie ou si le moteur est coupé et que la trottinette est poussée à la main). Il est interdit de porter des écouteurs pendant la conduite, et il faut obligatoirement porter un gilet rétroréfléchissant la nuit ou en situation de visibilité insuffisante. La trottinette doit être équipée d'un klaxon et il n'est pas possible de transporter une autre personne...