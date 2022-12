Pour un Français sur deux, les chômeurs sont responsables de leur situation

Un chiffre en hausse de 7 points par rapport à l'année dernière.

(Boursier.com) — Le regard sur les demandeurs d'emploi se durcit... Le chômage est toujours, aux yeux des Français, avant tout causé par les évolutions de la société (59%, -6 points par rapport à septembre 2021), selon la dernière étude de l'institut Elabe réalisée pour l'Unédic.

Mais la responsabilité prêtée aux chômeurs eux-mêmes est en forte hausse : 50% des personnes interrogées pensent qu'ils sont en cause, ce qui matérialise un bond de sept points sur un an. Les entreprises ne sont jugées responsables qu'à 45%, soit une baisse de deux points.

Ils "ne veulent pas travailler"

Quelles sont les principales causes du chômage pour les Français ? Ils mettent en avant "le fait que les gens ne veulent pas travailler" (33%, +8 pts), devant la tendance des entreprises à faire plus avec moins de collaborateurs (29%) et le poids des charges sociales des entreprises (27%). Viennent ensuite la destruction d'emplois par l'évolution des technologies, la numérisation et la robotisation (26%, -3 pts), les délocalisations à l'étranger (25%, -10 pts), le trop faible contrôle des chômeurs fraudeurs (25%, +4 pts) et le montant des allocations versées aux chômeurs (24%, +5 pts).

La perception de demandeurs d'emploi "victimes" d'une situation subie demeure majoritaire mais recule. Pour 72% (-3 pts) des sondés, le chômage est une situation davantage subie que choisie et pour 63% (-3 pts), il est une fatalité, un coup du sort.

En parallèle, le "soupçon" à l'égard des demandeurs d'emploi progresse. Une majorité de Français estime que s'ils ont du mal à trouver du travail, c'est parce qu'ils ne font pas de concession dans leur recherche d'emploi (60%) et qu'ils ne veulent pas risquer de perdre leur allocation chômage (57%, +2 pts). En définitive, 49% affirment que la plupart ne cherche pas vraiment à retrouver un emploi.

Regard critique

Sans surprise, cette situation est très mal vécue par les intéressés. Invités à décrire spontanément ce que, d'après eux, les Français pensent des chômeurs, plus de la moitié (52%, +7 pts) cite un terme péjoratif (fainéant, profiteur, assisté, fraudeur, etc.). Cet item a progressé de 13 points depuis le premier volet du baromètre de l'Unedic, réalisé en mars 2020.

Le regard négatif est ressenti brutalement par les demandeurs d'emploi : 25% d'entre eux entendent d'autrui qu'ils sont des assistés, 22% des paresseux et 23% se sentent même méprisés au quotidien. Ils font l'expérience régulière de l'inquisition et du soupçon : 47% déclarent être questionnés avec insistance sur leur recherche d'emploi et 43% ne sont pas crus lorsqu'ils affirment rechercher activement un emploi.